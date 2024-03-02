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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية اللبنانية تحذر إسرائيل : لاتستهينوا بقوة حزب الله

ارشيفي
ارشيفي

أكد وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب  أن إسرائيل رفضت وقف إطلاق النار في لبنان رغم العروض العديدة التي قدمتها بيروت عبر وسطاء

وفي تصريحات له؛ ذكر وزير الخارحية أن لبنان يتلقى رسائل من وسطاء مفادها أن إسرائيل تريد إجراء مفاوضات بشأن الوضع على الحدود لكنه يتلقى في الوقت نفسه رسائل تهديد.

وأضاف وزير الخارجية اللبناني: إسرائيل ليست مستعدة لبدء محادثات جادة لتحقيق السلام

وتابع وزير الخارجية اللبناني: تحقيق السلام يبدأ بانسحاب إسرائيل من أراضينا المحتلة

وأتم عبد الله بوحبيب : لا نريد الحرب ولا يجب على إسرائيل الاستهانة بقوة حزب الله

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