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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابات مباشرة.. حزب الله يعلن التصدي لقوتين إسرائيليتين حاولتا التسلل إلى لبنان

القوات الإسرائيلية
القوات الإسرائيلية على الحدود اللبنانية

أعلن حزب الله في لبنان، اليوم الاثنين، شدن عدد من الهجمات على مواقع جيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وقال حزب الله عبر قناته على تليجرام، إنه أثناء محاولة ‏قوة إسرائيلية معادية بالتسلل إلى داخل الأراضي اللبنانية في منطقة وادي قطمون مقابل رميش، ‌‌‎قام ت عناصر الحزب الله ‏باستهدافها بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيها إصابات مباشرة.

وأضاف حزب الله، أنه تم التصدي إلى توغل قوة إسرائيلية أخري من لواء جولاني من جهة خربة زرعيت ‏مقابل بلدة راميا اللبنانية، حيث قامت عناصر الحزب بتفجير عبوة ناسفة كبيرة بالقوة المتسللة ثم استهدفوها بعددٍ من قذائف ‏المدفعية وحققوا فيها إصابات مباشرة .

كما أعلن حزب الله استهداف ‏ثكنة ‏زرعيت الإسرائيلية ومحيطها بأسلحة المدفعية.

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