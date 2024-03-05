حسام بدراوي: راجعت نفسي سياسيا فيما يخص التعليم والصحة.. حق وليست خدمة

أكد الدكتور حسام بدراوي، المفكر السياسي، أن تذوق الفني يصفي النفس ويعطي طاقة تفاؤل، مشددًا على أنه أخذ قرارًا على نفسه أن لا يشيع حوله بين الناس إلا التفاؤل، منوهًا بأنه يستغل الحوار مع الأخرين في أنه يلقي ضوء على الجوانب العديدة للشخصية.

وأوضح "بدراوي"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه راجع نفسه سياسيًا فيما يخص التعليم و الصحة والسكان والمواصلات العامة، مشددًا على أن كان يرى أن هذه خدمات ولكنه تطور تفكيرة ويرى أن هذه حقوق وليست خدمات.

وأشار إلى أن موقف الأبطال في رواياته من الممكن أن يكون موقفه الشخصي وغير مقصود ولكنه في المنطوق الفكري له، موضحًا أن المعلومات المذكورة في القصص بعضها مرجعية ويمكن الاطمئنان لصحتها، وبعضها الأخر خيال.