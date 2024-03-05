نجوم وصناع الفن بمصر والعالم العربي في احتفالية "يانجو بلاي" بدبي

شارك عدد كبير من نجوم وصناع الدراما والموسيقى والإعلام بمصر والعالم العربي فى إحتفالية ضخمة أقيمت بدبي للكشف عن إطلاق أعمالهم الرمضانية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مجانا وحصريا على "يانغو بلاي".
حضر الحفل من نجوم الفن آسر ياسين،باسل خياط ،درة ،صبا مبارك ،كريم فهمى ، ميرنا جميل.
كما تواجد عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ،المنتج طارق الجناينى ،كريم السبكي ، نجم مسرح مصر محمد عبد الرحمن .. وغيرهم من نجوم العالم العربي.
تخلل الحفل كلمة ل رومان شيمانسكي، مدير أعمال منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "يانجو بلاي" حيث كشف عن خريطة البرامج والأعمال الدرامية التى من المقرر عرضها للمشاهد العربى طوال شهر رمضان مجانا منها "سقف الوالد" أول إنتاج سعودي درامي من أعمال يانغو بلاي الأصلية، والملحمة التاريخية الضخمة "الحشاشين" بطولة كريم عبدالعزيز، والدراما المشتركة "نظرة حب" بطولة باسل خياط وكارمن بصيبص، ومزيج الأكشن والدراما "بيت الرفاعي" بطولة أمير كرارة وسيد رجب، والأنيميشن العائلي المستوحى من القيَم المحمدية ومزايا الشهر الفضيل "نُحييها لنحيا"... بالإضافة إلى محتوى متنوع ومكتبة غنية للفيديو والموسيقي الواسع، ألعاب الفيديو حيث يعد "يانجو بلاي تطبيق سوبر آب يجمع أحدث وسائل التكنولوجيا التى يسخّرها للتفاعل مع المستخدمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.