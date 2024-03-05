اللحمة بـ 250 جنيها.. قائمة السلع فى معرض أهلا رمضان بالصحفيين

افتتح أمس خالد البلشي نقيب الصحفيين، ومحمد الباهي رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة، منفذ معرض أهلا رمضان بمقر نقابة الصحفيين لتوفير السلع الاستهلاكية بأسعار مخفضة.

حضر افتتاح معرض أهلا رمضان جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، ويوفر المعرض كافة السلع الاستهلاكية بأسعار مخفضة لأعضاء النقابة.



تفقد نقيب الصحفيين السلع الموجودة في المعرض ويبلغ سعر كيلو اللحمة 250 جنيها والسكر بـ 27 جنيها، وتنوعت السلع بين السكر والزيت والأرز والمكرونة والدقيق والفول والعدس والسمن والشاي وياميش رمضان .

أوضحت نقابة الصحفيين فى بيان لها، أن معرض أهلا رمضان مستمر طوال شهر رمضان، ويفتح يوميا من الساعة العاشرة صباحا حتى الخامسة مساء ، وتتوفر به كافة السلع الاساسية.

تخفيف الاعباء

ويحرص مجلس نقابة الصحفيين، على تخفيف الأعباء والتيسير على الزملاء بتوفير العديد من الخدمات داخل النقابة .

أسعار السلع في معارض أهلا رمضان

- سكر معبأ 1 كجم بسعر 27 جنيهًا.

- أرز بلدي معبأ بسعر 29 جنيها بدلا من 31 جنيها.

- أرز بلدي معبأ كسر (5%) 1 كجم بسعر 36 جنيهًا.

- أرز هندي معبأ كسر (10%) 1 كجم بسعر 30 جنيهًا.

- دقيق معبأ (ورقي- بلاستيك) 1 كجم بسعر 28 جنيهًا.

- سعر المكرونة 300 جم أنواع بسعر 9.5 جنيه.

- سعر المكرونة 400 جم أنواع بسعر 13 جنيهًا.

- سعر المكرونة 1 كجم أنواع بسعر 27 جنيهًا.

- عدس مجروش 500 جم بسعر 40 جنيهًا.

- سعر الفول معبأ 500 جم بسعر 25 جنيهًا.

- زيت خليط 0.8 لتر بسعر 65 جنيهًا.

- زيت خليط 0.7 لتر بسعر 75 جنيهًا.

- زيت عباد 750 مللي بسعر 90 جنيهًا.

- سعر الزيت الخليط بسعر 100 جنيه 1 لتر.

- مسلى نباتي 700 جم بسعر 95 جنيهًا.

- مسلى نباتي 1.5 كجم بسعر 188 جنيهًا.

-شاي ناعم 250 جم بسعر 57 جنيهًا.

- شاي ناعم بسعر 8.5 جنيه 40 جرام.

قائمة أسعار اللحوم في معارض أهلا رمضان :

- لحوم بقري طازجة 1 كجم بسعر 250 جنيهًا.

- لحوم سوداني بسعر 250 جنيها للكيلو بدلا من 280 جنيه.

- دواجن مجمدة 1 كجم بسعر 100 جنيه.

- أوراك دواجن مجمدة 900 جم بسعر 90 جنيهًا.

- جبنة 250 جم بسعر 14 جنيهًا.

- جبنة 125 جم بسعر 7 جنيهات.

- صلصة طماطم 300 جم بسعر 14.5 جنيه.

- ملح طعام 300 جم بسعر 1.5 جنيه.

- خل 1 لتر بسعر 12 جنيهًا.

- زبيب مصري بناتي 1 كجم بـ100 جنيه.

- بلح جاف 1 كجم بـ25 جنيهًا.

- جوز هند 1 كجم بـ150 جنيهًا.

- قمر الدين مستورد 400 جم بـ65 جنيهًا.