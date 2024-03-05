عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بشائر الربيع.. ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة والعظمى تسجل 31 درجة

حالة الطقس في مصر
حالة الطقس في مصر

تشهد حالة الطقس اليوم، الثلاثاء، ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، يكون دافئ على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد.

ويكون الطقس بارد خلال ساعات الليل، وفي الصباح الباكر على أغلب الانحاء.

ويشهد الطقس استمرار لنشاط الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتظل هناك تحذيرات من نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية للبلاد، تكون على فترات متقطعة على مدار ساعات اليوم.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال حالة الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 26 للعظمى والصغرى 15 درجة
السواحل الشمالية 25 للعظمى والصغرى 12 درجة
جنوب سيناء 27 للعظمى والصغرى 18 درجة
شمال الصعيد 27 للعظمى والصغرى 11 درجة
جنوب الصعيد 31 للعظمى والصغرى 15 درجة

الطقس حالة الطقس درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عطل يضرب شبكة فودافون في مصر.. اعرف طريقة الإصلاح حصريا من هنا

الفراخ البيضاء انخفضت.. هبوط جديد في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

تعطيل خدمات الاتصال والإنترنت لشبكة فودافون مصر

تاريخ مصر العظيم| اكتشاف كنز أثري ضخم خلال أعمال الحفر لإنشاء مستشفى.. تفاصيل

فحص ملابس فتاة الشروق يكشف تفاصيل جديدة .. مفاجأة

مرتضى منصور في تصريحات لـ صدى البلد: كهربا دفع 70 مليون

500 ألف جنيه من تجار الذهب .. مفاجأة قوية بشأن التلاعب في الدمغات

الأهلي والزمالك.. عمرو أديب يعلن مفاجأة سارة للجماهير المصرية

ترشيحاتنا

فلكيا.. دولة عربية تحدد 12 مارس غرة رمضان

الشرطة التركية تحتجز 7 أشخاص بتهمة بيع معلومات إلى الموساد |تفاصيل

الشرطة التركية تحتجز 7 أشخاص بتهمة بيع معلومات لـ الموساد |تفاصيل

هآرتس: الإحباط الأمريكي تجاه إسرائيل في غزة تحول إلى غضب

الصحة الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 10 مجـ.ازر في غزة خلال 24 ساعة

التموين: زيادة معاملات السجل التجاري لـ4 ملايين و23 ألف خلال 2023 بسبب التطوير


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طفلة بريطانية تولد بدون عيون والسبب غريب | صور

أوفر من اللحمة المفرومة.. طريقة عمل جلاش بالسجق

رجل أجنبي يثير جدلاً بتزوجه من هذه المرأة.. ما القصة؟

ملامح غريبة.. ريهام حجاج بدون مكياج تثير الجدل على إنستجرام

فيديو

كسور وتمزقات.. سمية الخشاب بين ضحايا رامز جلال 2024

انخفاض كبير في أسعار اللحوم

أمطار لمدة 3 أيام .. تحذير لتلك المحافظات

من الصباح حتى هذه الساعة .. التموين تعلن مواعيد صرف الخبز البلدي في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ