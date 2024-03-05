بشائر الربيع.. ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة والعظمى تسجل 31 درجة

تشهد حالة الطقس اليوم، الثلاثاء، ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، يكون دافئ على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد.

ويكون الطقس بارد خلال ساعات الليل، وفي الصباح الباكر على أغلب الانحاء.

ويشهد الطقس استمرار لنشاط الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتظل هناك تحذيرات من نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية للبلاد، تكون على فترات متقطعة على مدار ساعات اليوم.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال حالة الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 26 للعظمى والصغرى 15 درجة

السواحل الشمالية 25 للعظمى والصغرى 12 درجة

جنوب سيناء 27 للعظمى والصغرى 18 درجة

شمال الصعيد 27 للعظمى والصغرى 11 درجة

جنوب الصعيد 31 للعظمى والصغرى 15 درجة