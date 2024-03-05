مركز الأزهر للفتوى يقدم باقة متنوعة من البرامج والأعمال والمبادرات خلال رمضان

أعلن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عن خُطةَ عمل متكاملةً؛ استعدادًا لشهر رمضان المبارك تشمل العديد من البرامج والحملات والمبادرات للتواصل مع الجمهور ونشر الوعي بمختلف وسائل التواصل الاجتماعي طوال أيام شهر رمضان الفضيل.

وتتضمن باقة متنوعة من الرسائل الرمضانية، والإرشادات الفقهية، والنسائم الدعوية، والمشاركات الإعلامية والميدانية، ومن أهم أعمالها ما يلي:

أولًا: استقبال أسئلة واستفسارات الجمهور باللغة العربية واللغات الأجنبية (الإنجليزية - الفرنسية - الألمانية) على هاتف رقم: 19906 بسعر المكالمة العادية في أيام العمل الرسمية من السبت إلى الخميس من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، ومن خارج مصر على الرقم الدولي:

20225973500

وعبر رسائل فيس بوك الخاصة: https://www.facebook.com/fatwacenter

ومن خلال تطبيق المركز لتلقي الفتاوي:

http://www.azhar.eg/fatwacenter

إضافة إلى الرد على الأسئلة الهاتفية الواردة على الخط الساخن لبيت الزكاة والصدقات المصري.

ثانيًا: عرض باقة متنوعة من النسائم الدعوية والإرشادات الفقهية والتوعوية على وسائل التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام المختلفة، ضمن البرامج والمشاريع الآتية:

(بينات من الهدى، فقهيات رمضان، يفطر ولا يفطر، رمضان الخير، دعوة لا ترد، قرآن المغرب، إمساكية رمضان، شهر القرآن، حكاية كتاب، سنة أولى صيام، حبيبنا ﷺ، سنن رمضانية، أحكام المرأة في رمضان، من حِكم صوم رمضان، حكاية سورة، ودخلت العشر، الليالي الوترية، الاعتكاف أحكام وفوائد، ليلة القدر، قدوة، عيدكم مبارك)، إضافة إلى ترجمة العديد من الإرشادات والدعوية والفقهية التي تسهم بدورها في التواصل الفعَّال مع المسلمين فى شتى أنحاء العالم.

ثالثًا: عرضُ أكثر من (800) فيديو قصير عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالتعاون مع الصحف والمواقع الإلكترونية المختلفة .

رابعًا: عرض أكثر من (250) حلقة تلفزيونية بالتعاون مع القنوات التلفزيونية، إضافة إلى أكثر من (90) حلقة إذاعية فى الإذاعة المصرية.

خامسًا: نشر أكثر من (90) مقالة وحوار صحفى بالجرائد والمواقع الإلكترونية المختلفة.

سادسًا: يعقد المركز بثًّا مباشرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ للإجابة عن الفتاوى والاستفسارات المطروحة طوال أيام شهر رمضان المبارك وذلك من خلال صفحة المركز الرسمية، ومن خلال صفحات عدد من المواقع الإخبارية.

سابعًا: يستمر المركز في استقبال وحلِّ حالات النزاعات الأسرية والمجتمعية بوحدة لم الشمل، وذلك من خلال التسجيل على بوابة الأزهر أو عبر الاتصال بالخط الساخن 19906 طوال شهر رمضان المبارك.

• إضافة لاستقبال الحالات الخاصة بوحدة بيان المختصة بمواجهة الإلحاد والفكر اللاديني.

• كما يستمر المركز في تنفيذ برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية بالتعاون مع مؤسسات الدولة وهيئاتها؛ للحفاظ على استقرار الأسرة المصرية وحمايتها من التفكك.

• يقوم المركز باستقبال حالات الدعم النفسي (هاتفيا- ميدانيا) عبر الاتصال بالخط الساخن 19906 طوال شهر رمضان المبارك.

ثامنًا: يقدم قسم فتاوى النساء عددًا من الفتاوى، التي تهم المرأة في رمضان وتساعد على معرفتها بشئون دينها لاسيما فقه الصيام.

تاسعًا: أعد بنك فتاوى الأزهر الإلكتروني عددًا من الفتاوى المحققة والمؤصّلة علميًّا والتي تخص فقه الصيام، وما يشغل أذهان الصائمين في أمور العبادات أو المعاملات أو الأحوال الشخصية والأسرة أو الفكر والأديان.

عاشرًا: يتابع المركز المحتوى الإعلامي الدينى، ويقوم بتحليل بيناته ويُعد تقارير متخصصة عن جميع المحتويات الإعلامية الخاصة بالشأن الديني والإفتائي والمجتمعي الرمضاني على كافة الأصعدة الإعلامية داخليًّا وخارجيًّا.

حادي عشر: يستمر المركز في عقد برامجه التدريبية طوال أيام شهر رمضان المبارك إضافة إلى عقد عدد من ورش العمل، وإعداد بحوث متخصصة في النوازل والمستجدات.

ثاني عشر: يتم ترجمة العديد من الفتاوى التى تسهم فى التواصل الفعَّال مع المسلمين فى شتى أنحاء العالم، ونشرها على صفحات المركز باللغات الأجنبية الإنجليزية والفرنسية والألمانية إضافة إلى عدد من الحلقات التلفزيونية والفيديوهات القصيرة.