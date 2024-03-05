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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

جامعة عين شمس تنظم معرضا للمنتجات المصرية

معرض المنتجات المصرية
معرض المنتجات المصرية

ينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس معرض المنتجات المصرية بجامعة عين شمس بالحرم الجامعي "ب".

يأتى ذلك انطلاقاً من أهمية الدور المجتمعي الذي يقوم به قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في دعم الصناعات الوطنية وخلق أسواق أكثر انتشاراً بين فئات الشباب للمنتج المصري الذي لا يقل جودة عن المنتجات العالمية.

واستمرار لنجاح معرض منتجات  الشركات المصرية بجامعة عين شمس  يقام المعرض بالحرم الجامعي" ب"  أمام كلية الألسن ويستمر حتى الأحد المقبل الموافق ١٠ من مارس الجارى.

  تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس و الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و إشراف اللواء حسام الشربيني أمين عام الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. 

ويشارك بالمعرض عدد من الشركات المصرية التى تقدم منتجاتها المتنوعة بأسعار تنافسية.

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