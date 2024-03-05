بعد موافقة الشيوخ.. جواز الجمع بين الدعمين النقديين تكافل وكرامة.. مشروع قانون

أجاز قانون الضمان الاجتماعي الموحد، الجمع بين الدعمين النقديين تكافل وكرامة ، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة أمس الاثنين .



نصت المادة 12 من مشروع قانون الضمان الإجتماعي الموحد على أنه يجيز الجمع بين كل من الدعم النقدي المشروط (تكافل) والدعم النقدي غير المشروط (كرامة).

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وتحدد الأولوية فى صرف الدعم النقدى فى حالة تقدم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأسر لطلب الحصول على أى من نوعى الدعم النقدى المشروط وغير المشروط، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق.



وطبقا لمشروع القانون، يحدد الدعم النقدي الشهري والحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية.