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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

SpaceX تطلق طاقم روسي- أمريكي جديد إلى محطة الفضاء الدولية

صدى البلد

تستعد شركة (سبيس اكس - SpaceX) لمهمة جديدة لإرسال طاقم روسي-أمريكي إلى محطة الفضاء الدولية (ISS)، إذ أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية NASA، عن إطلاق الصاروخ Falcon 9 الخاص بشركة SpaceX بنجاح من مركز كينيدي الفضائي في فلوريدا.

وتم نقل المركبة الفضائية Dragon التابعة للشركة طاقم المهمة "Crew-8" والذي يتكون من رواد الفضاء ماثيو دومينيك ومايكل بارات وجينيت إيبس من وكالة ناسا ، بالإضافة إلى الروائي الروسي ألكسندر غريبينكين.

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ووصل الطاقم إلى مدار الأرض بنجاح، ومن المتوقع أن يصلوا لمحطة الفضاء الدولية اليوم الثلاثاء. بعدما تأجل الإطلاق عدة مرات بسبب سوء الأحوال الجوية.

تعد هذه المهمة هي الثامنة التي تقوم بها شركة SpaceX لنقل رواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية بموجب برنامج الطاقم التجاري التابع لوكالة NASA. 

وتم توقيع اتفاق بين وكالة الفضاء الروسية Roscosmos ووكالة NASA في عام 2022 يهدف إلى تبادل رواد الفضاء الروس والأمريكيين على متن المركبات الفضائية التابعة للشركة.

ويهدف الاتفاق إلى ضمان وجود رائد الفضاء الروسي ورائد الفضاء الأمريكي في المحطة الفضائية الدولية لخدمة الأجزاء الروسية والأمريكية في حالة إلغاء أو تأخير كبير في إطلاق المركبات الفضائية الروسية أو الأمريكية.

وفي هذه الحالة يتم توصيل رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية بموجب برنامج الطاقم التجاري التابع لناسا منذ عام 2020، باستخدام المركبة الفضائية Crew Dragon. 

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