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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كرمه هتلر.. مدينة أوكرانية تطلق على أحد شوارعها اسم نـ.ازي

صدى البلد

كرمت مدينة نيوبول الأوكرانية ضابطا نازيا حاز على تكريمات من هتلر، وهو التصرف الذي أثار جدلا واسعا وانتقادات حادة من قبل اليهود في أوكرانيا والمجتمع الدولي.

ووفقا لموقع “ار تي” نيوز قررت سلطات مدينة نيكوبول تغيير اسم أحد الشوارع ليصبح باسم بيوتر دياتشينكو، ضابط في الفصيل الأوكراني للوفاة السوداء "جاليزيا" التابع للقوات المسلحة الألمانية خلال الحرب العالمية الثانية. 

وقد أشار إدوارد دولينسكي، مدير اللجنة اليهودية المتحدة في أوكرانيا، إلى أن دياتشينكو كان متورطًا في جرائم الحرب وأعمال العنف ضد المدنيين واليهود، وكان قائدًا للوحدات التعاونية مع القوات الألمانية ووحدة "شوتزمانشافت"، وحاز على وسام الصليب الحديدي النازي.

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وقد عبر دولينسكي عن استيائه من هذا القرار، وأكد أنه يتعارض مع قيم حقوق الإنسان والمبادئ التي يجب أن ترتكز عليها المجتمعات المعاصرة.

وأشار إلى أن قسم الشرطة الأوكرانية الثامن عشر في نيكوبول، والذي يحمل اسم "بيوتر دياتشينكو"، يعتبر تمجيدًا للجرائم التي ارتكبت خلال الفترة النازية.

وفيما يتعلق بمبررات لهذا التغيير، صرح عمدة نيكوبول ألكسندر سايوك بأنه ليس مؤرخًا ولا يمكنه التعليق على ماضي دياتشينكو. 

وأضاف أن عملية تغيير الأسماء تمت بعد مناقشات عامة وعندما تم الانتهاء منها تم تغيير أسماء الشوارع. 

وأكد أنه ليس لديه معلومات بشأن حصول دياتشينكو على وسام الصليب الحديدي من هتلر، وأنه يجب على الجمهور سؤال اللجنة التي عملت على هذه القضية.

الحرب العالمية الثانية العالمية الثانية القوات الألمانية

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