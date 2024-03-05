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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بنداء «ريهام سعيد» واستجابة تركي آل الشيخ.. موسم الرياض يستقبل مطربا من ذوى الهمم

صدى البلد

وجهت الإعلامية ريهام سعيد كلمة شكر  للمستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة الترفيه بالسعودية لما حققه فى المملكة  من طفرة لصناعة وإثراء الفنون والترفيه على كافة المستويات وبخاصة ما يمتلكه من طيبة فى“جبر الخواطر”.

وعرضت ريهام سعيد فيديو ببرنامجها " هى وصبايا" نداء لشاب من ذوي الهمم يطالب فيه الإعلامية أن تساعده في وصول صوته وموهبته في الغناء للمستشار تركي آل الشيخ.

وفى استجابة سريعة للنداء الإنسانى شارك المستشار تركي آل الشيخ، فيديو ريهام سعيد، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك قائلا له: “ أهلا وسهلا فيك وحاضر هتغني يوم الخميس في حفل مي فاروق جهز نفسك”.

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الاعلامية ريهام سعيد المستشار تركي آل الشيخ ذوى الهمم ريهام سعيد لمستشار تركي ال الشيخ موسم الرياض

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