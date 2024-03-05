عبد السعيد يوجه رسالة لشيكابالا عبر انستجرام

شارك عبدالله السعيد نجم نادي الزمالك صوره له عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.



وظهر عبد الله السعيد برفقة محمود عبد الرازق شيكابالا وعلق علي الصوره قائلًا :"كل سنه وانت طيب ياحبيبي".



ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك فى الساعة السابعة مساء الجمعة المقبل باستاد الأول بارك فى نهائي بطولة كأس مصرللموسم الماضي، والتى تستضيفها السعودية لأول مرة.

وخاض الأهلي والزمالك في كأس مصر 32 مباراة، حيث فاز الاهلي في 16 مباراة، مقابل 11 انتصارًا للزمالك ، وانتهت 5 مباريات بالتعادل.

وتُذاع مباراة الأهلي والزمالك على قناة أون تايم سبورت، وأيضًا القناة الرياضية السعودية SSC.