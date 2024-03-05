وفد جامعة اسكس البريطانية يزور مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات بعين شمس

قام وفد جامعة اسكس البريطانية (Essex University ) بزيارة مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات ومركز تطوير استراتيجيات وبحوث التعليم بجامعة عين شمس وذلك خلال زيارته لجامعة عين شمس حيث استقبلهم الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة في وقت سابق من اليوم لبحث سبل التعاون.

يأتى ذلك في إطار سعي جامعة عين شمس لمد جسور التواصل بينها بين الجامعات العالمية.

حيث قدمت الدكتورة منى عبد العال الزاهري مدير مركز تطوير استراتيجيات وبحوث التعليم بالجامعة نبذة عن جهود جامعة عين شمس في التحول الرقمي ومنصات جامعة عين شمس التعليمية "، بوابة جامعة عين شمس للتعلم الإلكتروني ASU2Learn و منصة جامعة عين شمس للتقييم الإلكتروني ASU2Test ، وأدوات القياس والتقويم والتي تعد ثمرة جهود إدارة تطوير التعليم بجامعة عين شمس وتحقيق هذه المنصات تطور في تقديم تجربة تعليمية متميزة ومتكاملة لكل الطلاب في مختلف المراحل منذ المرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا وكذلك طلاب التعليم المدمج كما ألقت سيادتها الضوء على دور الشراكات الدولية في تطوير ودعم المنظومة وصقل مهارات اعضاء هيئة التدريس.

كما أكدت على أن جامعة عين شمس حرصت منذ سنوات على تطوير المناهج وطرق التعلم وهو ما انعكس على تطوير مهارات المستقبل لدى طلاب الجامعة اعتماداً على أساليب دمج تطبيقات افتراضية وأدوات تعليمية تساعد في عملية التعلم عن بعد والذي ظهر جلياً خلال جائحة كورونا التي ساعدت فى تطوير وسائل التعلم عن بعد واستخدام التكنولوجيا الحديثة والوسائل التقنية فى أستمرار العملية التعليمية بشكل أفضل.