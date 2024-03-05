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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قدم الآن.. الوظائف الخالية بشركات وزارة الكهرباء

وظائف
وظائف

يبحث عدد كبير جدا من المواطنين، عن الوظائف الخالية التي أعلنتها الشركة المصرية لنقل الكهرباء، إحدى شركات وزارة الكهرباء، حاجتها لعدد من الوظائف القيادية لذوي الخبرة، مشتركة ألا يزيد سن المتقدمين للوظيفة عن 50 عاما.

الوظائف الخالية بشركات وزارة الكهرباء 

وأوضح المنشور رقم 1 لسنة 2024 الصادر عن الشركة المصرية لنقل الكهرباء

حاجة الشركة لعدد من المديرين في الوظائف القيادية، كما يلي.

- مدير إدارة عامة لإدارة المتابعة المركزية للخدمات الطبية للعاملين في الديوان العام.

- مدير عام إدارة متابعة ومراجعة مطالبات المستشفيات والأمراض المهنية وإصابات العمل.

- مدير إدارة متابعة ومراجعة مطالبات الصيدليات.

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شروط وظيفة مدير المتابعة للخدمات الطبية 


- أن يكون حاصلا على بكالوريوس الطب والجراحة، وخبرة لا تقل عن 15 عاما.

- قضاء مدة لا تقل عن عامين، بوظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة.

- اجتياز البرامج التدريبية للشركة.

- القدرة على القيادة والتوجيه.

طريقة تقديم طلبات وظائف الكهرباء


- التقديم للوظائف باليد في مقر الشركة 22 شارع السبتية، بولاق، محافظة القاهرة.

- الطلبات تقدم باسم رئيس قطاع الموارد البشرية ورئيس الأمانة الفنية.

- الطلبات تقدم على النموذج المعد لذلك بديوان عام الشركة.

الشروط المطلوبة لوظائف الكهرباء 


- ألا يقل التقدير العام في المؤهل الدراسي للمتقدم للوظائف القيادية عن «جيد».

- عدم توقيع أي جزاء وظيفي عليه في آخر 5 سنوات.

- لا يزيد السن عن 50 عاما بالنسبة لوظيفة مدير عام.

-  لا يزيد السن عن 45 عاما بالنسبة لوظيفة مدير إدارة.

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