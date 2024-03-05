انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الرابع عشر لقسم التمريض الباطني الجراحي بعين شمس 

نظم قسم التمريض الباطني الجراحي بكلية التمريض جامعة عين شمس مؤتمره العلمى الرابع عشر بعنوان:

" التحديات المستقبلية نحو الاستدامة والتميز فى التمريض الباطنى الجراحى" ،وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين ، رئيس الجامعة ، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ،الدكتور سحر موسى سليمان ، عميد الكلية، سهام جرجس راغب وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، منال صلاح حسن القائم بأعمال رئيس قسم التمريض الباطني الجراحي ورئيس المؤتمر.

يهدف المؤتمر إلي إتاحة الفرص للتعرف على الجديد فى مجال التعليم والتدريب والبحث العلمى ومواكبة المستجدات والتميز فى مجال التمريض والرعاية الصحية فى ظل التنمية المستدامة.

وتناول المؤتمر ثلاثة محاور رئيسية ، المحور الأول " مجال التعليم" ويهدف إلى المساعدة على تطوير المعرفة لإتخاذ قرارات مستنيرة فى مجال التمريض مما يؤثر على المجتمع ككل ويحقق التنميه المستدامه تبادل المعلومات والخبرات حول التحديات والاتجاهات الحديثة والتميز فى مجال التمريض الباطنى الجراحى ، أما المحور الثانى هو " مجال الممارسة"؛ والذى يسلط الضوء على أهمية تكنولوجيا المعلومات والإتصالات فى تطوير ممارسة التمريض الباطنى الجراحى مثل استخدام التطبيقات الذكية.، والاتجاهات الحديثة فى التمريض الباطنى الجراحى وأفضل السبل لتطبيقها.

كما يتضمن مناقشة وتطبيق أحدث الابحاث العلمية فى مجال التمريض وتعزيز جودتها وتميزها والارتقاء بها لتحقيق التنميه المستدامة، تحديد الرؤى المستقبلية للنهوض بمهام التمريض لتحقيق التميز والريادة ،تطبيق النتائج الصحية المثلى للجميع بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 والمحور الثالث والاخير " مجال البحث العلمى" ويسلط الضوء من خلاله على الرؤية المستقبلية للبحوث فى مجال التميز فى التمريض الباطنى الجراحى وتعزيز دور البحث العلمى فى تحقيق الاستدامه والتميز فى الرعاية التمريضية للمرضى.