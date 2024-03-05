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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

انطلاق فعاليات مؤتمر ختام مهرجان الإسماعيلية لإعلان جوائز الأفلام

صدى البلد

ينطلق بعد قليل فعاليات ختام الدورة الـ 25 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة برئاسة الناقد السينمائي عصام زكريا، بأحد الفنادق الكبرى بالإسماعيلية لإعلان الجوائز، بحضور دكتور خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما.

 

وقررت إدارة المهرجان استبدال حفل الختام والاكتفاء بمؤتمر صحفي للإعلان عن الأفلام الفائزة بجوائز المهرجان الدورة ترشيداً للنفقات.

 

يذكر أن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام التسجيلية ترأسها المخرج ستيفانو سافونا، من ايطاليا، وعضوية كلاً من الشاعر والسينمائي أحمد الملا، من المملكة العربية السعودية، والمخرجة أمل رمسيس، من مصر والمخرجة اميكو ستوك، من صربيا، والمخرج دانييل كوتير، من ألمانيا، وتيري جينسبيرج من الولايات المتحدة الأمريكية.

أما لجنة تحكيم مسابقاتى الأفلام الروائية القصيرة والتحريك، ترأسها، المخرجة أليسا ليبو من الولايات المتحدة الأمريكية، وعضوية كلاً صانعة الأفلام زوي شميدرير من ألمانيا، والفنان صبري فواز من مصر، ودكتورة هندة حوالة من تونس.


ولجنة تحكيم مسابقة أفلام الطلبة، ترأسها دكتور محمد شفيق،، وعضوية، كلاً من منار حسني، من مصر والمخرج أحمد فوزي صالح، من مصر.

ولجنة تحكيم الفيبريسى ترأسها الناقدة جيهان بوجرين، من المغرب، وعضوية كلاً من الباحثة والناقدة سمية عزام، من لبنان والناقدة ضحى الورداني، من مصر.

الإسماعيلية الأفلام التسجيلية الفنان صبري فواز الناقد السينمائي عصام زكريا ختام مهرجان الإسماعيلية

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