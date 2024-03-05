الدفاع الأوكرانية: تدمير سفينة في الأسطول الروسي بالبحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية اليوم الثلاثاء، تدمير سفينة روسية في أسطول البحر الاسود بعد هجوم بطائرة أوكرانية بدون طيار.

وأوضحت الدفاع الأوكرانية في بيان لها أن الهجوم أسفر عن مقتل سبعة أفراد من طاقم السفينة وأصيب ستة آخرون في الهجوم الذي استهدف سفينة الدورية الروسية سيرجي كوتوف، ما أدى إلى تدميرها، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وأشار البيان إلى أنه من المرجح أن الجيش الروسي تمكن من إجلاء 52 آخرين من أفراد الطاقم من السفينة.

وأوضحت وزارة الدفاع الأوكرانية أن الهجوم نفذ بالتعاون مع البحرية الأوكرانية وبدعم من وزارة التحول الرقمي في أوكرانيا.