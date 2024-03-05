مشروع جديد للمدن الذكية بالتجمع الخامس  .. تفاصيل

يشهد التجمع الخامس تدشين مشروع جديد ضمن المشاريع العملاقة للمدن الذكية والذي يمثل نموذجاً للتكامل بين التطور العمراني والتقنيات الحديثة، مع توقعات بإيرادات تبلغ 60 مليار جنيه.

يمتد المشروع على مساحة 38,184 متر مربع، ويضم مجموعة متنوعة من الوحدات التجارية، الإدارية، والعيادات الطبية على مساحة بنائية تصل إلى 90,500 متر مربع.

يقع المشروع على الطريق الدائري، مما يعزز من قيمته الاقتصادية ويجعله نقطة جذب في قلب القاهرة الجديدة.

يأتى ذلك ضمن إنشاء بيئة عمل ذكية تتوافق مع الركائز الأساسية للمدن الذكية من خلال دمج أحدث التقنيات والحلول المستدامة.

من جانبه أكد المهندس محمد عادل، الرئيس التنفيذي للشركة المنفذة ، أن هذا المشروع يعد ثمرة للتطور التكنولوجي الذي تشهده البلاد، ويمثل عنصراً أساسياً في تحقيق استراتيجية تعزيز الاقتصاد المصري.

يهدف المشروع ليكون رمزاً للابتكار مع التركيز على تقديم حلول عمرانية متقدمة تتناغم مع المتطلبات المستقبلية للسوق، وذلك بالتعاون مع شركاء استراتيجيين ومكاتب استشارية في مجال الهندسة والتكنولوجيا.