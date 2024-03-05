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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل: إطلاق 30 صاروخا من لبنان على مستوطنة كريات شمونة

كريات شمونة
كريات شمونة

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، أن حوالي 30 صاروخا أطلقوا من لبنان على مستوطنة كريات شمونة.

وأضاف الجيش الإسرائيلي، أن نظام الدفاع الجوي "القبة الحديدية" اعترض بنجاح ما لا يقل عن 10 قذائف، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أنه لا توجد تقارير عن وقوع أضرار أو إصابات.

وهدد وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلية يوآف جالانت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء بشن عمل عسكري ضد لبنان، بسبب الهجمات المستمرة من حزب الله.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي خلال لقائه بالمبعوث الأمريكي الخاص إلى المنطقة عاموس هوشستاين، إن هجمات حزب الله المستمرة على إسرائيل تقرب البلاد من اتخاذ قرار بشأن العمل العسكري في لبنان، في الوقت الذي أطلق فيه حزب الله صواريخ وقذائف جديدة على إسرائيل، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية.

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