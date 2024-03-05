%20 زيادة في إيرادات هيئة الأوقاف في شهر فبراير.. تفاصيل

قالت وزارة الأوقاف بلغ إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف عن الفترة من ١/ ٢/ ٢٠٢٤م حتى ٢٩/ ٢/ ٢٠٢٤م مبلغًا وقدره (١٨١,٠٣١,٠١٣) جنيهًا، بزيادة قدرها (٣٠,٩١٣,٢٨٧) جنيهًا، بنسبة تقدر بنحو (٢٠.٦%) عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي الماضي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣م، وبزيادة قدرها (٤٨,٠٠٤,٢٣٨) جنيهًا، بنسبة تقدر بنحو (٣٦.١%) عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢م.



وأضافت بلغ إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف المصرية عن الفترة من ١/ ٧/ ٢٠٢٣م حتى ٢٩/ ٢/ ٢٠٢٤م مبلغًا وقدره (١,٥٩٨,٣٠٣,٢٩٣) جنيهًا، بزيادة قدرها (٢٥٣,١٧٤,٦٠٨) جنيه، بنسبة تقدر بنحو (١٨.٨%) عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣م، وبزيادة قدرها (٤٠٨,٧٥٩,٨١٠) جنيه، بنسبة قدرها (٣٤.٤%) عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢م.