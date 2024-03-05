ختام فعاليات المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجيستيات مارلوج 13 بالإسكندرية

اختتمت فعاليات المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات "مارلوج١٣" اليوم، الثلاثاء، والذي نظمه- معهد تدريب الموانئ - بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، علي مدار ثلاثة أيام بمشاركة أكثر من ٢٤ دولة أوروبية وعربية.

شهدت الجلسة الختامية حضور سعادة الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية ورئيس المؤتمر ، والدكتور ماكسيمو ميجا، رئيس الجامعة البحرية الدولية، والدكتور أكرم سليمان السلمي رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، والــدكتــور علاء مرسى عميد معهد تدريب الموانئ.

وأكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في كلمته الختامية، “أننا استطعنا علي مدار ثلاثة أيام من العمل المكثف تحقيق نجاح ملموس يُضاف إلى السجل الناجح للمؤتمر الذي أصبح علامة مميزة في صناعة النقل البحري”.

وأشار إلى ما أكده الفريق كامل الوزير وزير النقل بجمهورية مصر العربية فى كلمته فى افتتاح فعاليات المؤتمر عن انتظاره لتوصيات المؤتمر حتى يتم العمل عليها بوزارة النقل يؤكد مدى قوة تأثير هذا المؤتمر.

ووجه عبد الغفار خالص شكره وتقديره للجنة المنظمة للمؤتمر ولكل من شارك وساهم فى نجاح النسخة الثالثة عشر من المؤتمر مشيرا إلى أن اللجنة المنظمة للمؤتمر برئاسة الأستاذ الدكتور أكرم سليمان السلمي وفريق العمل قدمت دورا كبيرا لنجاح هذة النسخة.

وأشار رئيس الأكاديمية أن الأكاديمية صرح عربي كبير لديه من الطموح للتعاون الدولي وهو ما تم ترجمته في صورة الاتفاقيات التي أبرمتها الأكاديمية، مؤكدا أن مؤتمر مارلوج يعكس مدى ترابط الأكاديمية وشركائها للعمل سويا لنجاح مؤتمر هام مثل مؤتمر مارلوج مقدما شكره لرئيس الجامعة البحرية الدولية على المشاركة بالمؤتمر.

وقدم رئيس المؤتمر شكره الجزيل لمعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد/ أحمد أبو الغيط ومعالي الفريق مهندس كامل الوزير ، وزير النقل بجمهورية مصر العربية علي دعم ورعاية المؤتمر والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري .

واختتم رئيس الأكاديمية العربية كلمته بالإعلان عن أن انطلاق فعاليات المؤتمر الدولى للنقل البحري واللوجستيات مارلوج ١٤ والذي سيعقد في العام القادم في الفترة من ٢٣ -٢٥ فبراير ٢٠٢٥ بمشيئة الله.

من جانبه، قال الدكتور أكرم سليمان السلمي رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر إن المؤتمر فى نسخته الثالثة عشر شهد فى فعالياته ووجود ' ابليكشن' للمؤتمر يحمل كافة تفاصيل المؤتمر وهذا يحدث لأول مرة مشيرا ان هذا الأبليكشن كان يمثل حلما جاء بفضل توجيهات سعادة رئيس الأكاديمية ومؤكدا ان هذا الأبليكشن ستعمل به الأكاديمية فى كافة احداثها و مؤتمراتها وليس مارلوج فقط.

واضاف رئيس اللجنة المنظمة أن المؤتمر في دورته الحالية شهد حضورا متميزاً وجلسات ممتعة وأوراق بحثية اتسمت بالجودة مشيرا إلى أن شارك في المؤتمر هذا العام في نسخته الثالثة عشر علي مدار ٣ أيام ٢٤ دولة " اليمن – تونس- السويد – إيطاليا – المغرب – فرنسا – بلجيكا – اليونان – الممكلة العربية السعودية – السودان – الهند – بولندا – موريتانيا - اسبانيا – الصين – العراق – قطر – تركيا – جيبوتى – سنغافورة – مصر- الولايات المتحدة الأمريكية- الكويت – ليبيا- هونج كونج" وشارك من من تلك الدول ٧٠٠ مشارك حضوريا او بأوراق بحثية او مشاركة بالمعرض.

وأشار إلى أن المعرض الدولي الذي أقيم علي هامش المؤتمر حظي بمشاركة دولية وعربية في مجالات مختلفة تتعلق بصناعة النقل البحري وتطوير الموانئ مؤكدا أن مارلوج تحول من مؤتمر إلى ملتقى دولى شهد فى نسخته هذا العام العديد من الاجتماعات والأحداث العالمية وورش العمل على هامشه مقدما شكره لفريق العمل باللجنة المنظمة على ماقدموه من جهد لنجاح فعاليات المؤتمر على مدار أيامه الثلاثة.