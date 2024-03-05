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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

"تعليم" الإسكندرية: مجموعات الدعم تشهد طفرة وإقبال منقطع النظير بمدارس الثغر

الدكتور عربي أبوزيد
الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية

أكد الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أن مجموعات الدعم تشهد طفرة نوعية بإقبال غير مسبوق، حيث أن تعليم الإسكندرية يركز على الاستعانة بنخبة متميزة من أكفأ المعلمين وقام بتجهيز عدد من القاعات والمدرجات الملائمة لمراعاة أعداد الطلاب في المجموعات بما يتناسب مع مساحة القاعة المخصصة.

ذكرت المديرية في بيان اليوم، الثلاثاء، أن الدكتور عربي أبوزيد، ومحمد السني رئيس مجلس أمناء المحافظة تابعا إقبال ما يزيد عن 500 طالب في إحدى مجموعات الدعم المدرسية اليوم بقاعة مدرسة الزهراء الثانوية بنات بإدارة برج العرب.

أكد أبوزبد أن القاعات تم تزويدها بشاشات عرض ووحدات صوتية مناسبة، وكذلك تشكيل لجان وأطقم عمل من الاتصال السياسي والعلاقات العامة والأمن والتوجيه المالي والإداري مديري المراحل التعليمية المختلفة للتنظيم والإشراف على مجموعات الدعم.

كان أبوزيد قد أصدر تعليماته لمديري عموم الإدارات التعليمية بمتابعة تفعيل المجموعات وتوفير بيئة تعليمية مناسبة لأبنائنا الطلاب لتحسين مستواهم الدراسي، والإعلان عن المواعيد وقيمة الاشتراك وأماكن الدراسة وأسماء المعلمين ومراعاة رغبات الطلاب في اختيار المعلمين.

يأتي هذا في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ومحمد الشريف محافظ الإسكندرية بتفعيل مجموعات الدعم لأبنائنا الطلاب وفق القرار الوزاري 28 لعام 2023، وفي إطار حرص الوزير على ضرورة العمل على تخفيف الأعباء ورفع المعاناة عن كاهل الأسرة المصرية وتقديم كافة سبل الدعم لأبنائنا الطلاب.

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