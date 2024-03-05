كفر الشيخ .. حركة تنقلات وتكليفات لمدراء الإدارات الصحية والمستشفيات

أصدر محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين، حركة تنقلات وتكليفات لمدراء الإدارات الصحية والمستشفيات بالمحافظة بناء على مقترح تقدم به الدكتور محمد شقوير وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ.

ذكرت المحافظة، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه تم تجديد التكليف لبعض مديري الإدارات الصحية والمستشفيات بهدف تحسين سير العمل، جاءت كالتالي :

الإدارة الصحية بفوه - د. خالد محمود محمد مفتاح - طبيب بشرى.

الإدارة الصحية بمطوبس - د. علاء الدين عبد العزيز طه - طبيب بشرى.

الإدارة الصحية بالحامول - د. حمادة علي عبد الرحمن - طبيب بشرى.

الإدارة الصحية بسيدي سالم - د. محمد شريف علي داود - صيدلي.

الإدارة الصحية ببيلا - نهى عبد الحمن الجزار -صيدلانية.

أسماء المستشفيات - أسماء الشاغلين

مستشفى فوة المركزي - د. محمد فهمي الفار - طبيب بشرى.

مستشفى سيدي سالم المركزي - د. ياسر محمد سالم - طبيب بشرى.

مستشفى الحامول المركزي - د. أحمد مصباح بيومي - طبيب بشرى.

مستشفى حميات بيلا - د. أحمد محمد سليم - طبيب بشرى.

مستشفى حميات كفر الشيخ - د. إبراهيم السيد زيدان - طبيب بشرى.

مستشفى صدر كفر الشيخ- د. أحمد حمدي أبو العطا - طبيب بشرى.

مستشفى الجلدية بكفر الشيخ- د. محمد فاروق عبد الغفار - طبيب بشرى.

