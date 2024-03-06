لديهما دوافع كبيرة| «شبانة»: مواجهة الأهلي والزمالك صعبة ومُقلقة للطرفين

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن النادي الأهلي يسعى للظفر بكأس مصر من أجل استمرار الاستقرار الفني في فريق الكرة، كما أن الفريق أصبح متكاملاً ورغم بعض الغيابات مثل وسام أبوعلي وديانج والشناوي فإن الفريق يضم عناصر مميزة في كافة المراكز، والأهلي لا يتأثر بالغيابات مُطلقًا.

وقال في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "الزمالك يرغب في تحقيق لقب كأس مصر أيضًا من أجل إعادة الروح والثقة واختصار مدة طويلة من بناء فريق الكرة، لأن الفرق الكبرى دائمًا تأخذ وقتًا من أجل بناء فريق قوي".

وأضاف: "مواجهة الأهلي والزمالك صعبة، وبعيدًا عن العلاقات الطيبة بين رئيسي الناديين محمود الخطيب وحسين لبيب، فأن الملعب دائما يكون مختلف، لذلك المباراة على مستوى الفريقين وإداراتي الناديين له أهمية خاصة، والمباراة مُقلقة للغاية للطرفين".

وزاد: "مواجهة نهائي الكأس ستكون مهمة للغاية والتتويج بها يمثل شيئاً كبيرًا لأي طرف، بخلاف الامتيازات المالية والجماهيرية لتلك المواجهة".

وأكد: "الأشعة أكدت سلامة وسام أبوعلي، لكن هناك بعض الآلام يشعر بها في الخلفية، لذلك مارسيل كولر فضل استبعاده من لقاء القمة، ولازال هناك بصيص من الأمل بنسبة 10% من أجل سفره إلى السعودية، وسوف يحسم الأمر صباح اليوم".