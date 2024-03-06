عميدة كلية الدراسات الإسلامية: مؤتمر "بناء الوعي الرشيد" تلبية لحاجة المجتمع ومراعاة للواقع

رحبت الدكتورة شفيقة الشهاوي، عميدة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، بالحضور جميعًا من القيادات من داخل جمهورية مصر العربية ومن المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة ولبنان وتشاد والأردن المشاركين في فعاليات المؤتمر الدولي الخامس للكلية الذي عقد تحت عنوان: (الأخلاق...وآليات بناء الوعي الرشيد) الذي يقام برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقدمت التهنئة للحضور بقرب حلول شهر رمضان المبارك.

ووجهت عميدة الكلية الشكر والتقدير لقيادات الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لدعمهم ومساندتهم في عقد وتنظيم المؤتمر الدولي الخامس للكلية.

وأوضحت عميدة الكلية رئيس المؤتمر أن انعقاد المؤتمر يعكس تاريخ وعراقة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً على مدار أكثر من 1084 عامًا من العطاء في خدمة الإنسانية كلها.

كماأوضحت الشهاوي أن اختيار عنوان المؤتمر جاء مراعاة للواقع وتلبية لحاجة المجتمعات الماسة للأخلاق والوعي الرشيد التي أكد عليها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال احتفالية المولد النبوي الشريف، عندما أشار إلى ان قضية الوعي الرشيد وفهم صحيح الدين من أولويات المرحلة الراهنة؛ لمواجهة أهل الشر الذين يحرفون معاني النصوص ويخرجونها عن سياقها، ويفسرونها وفق أهدافهم، مشيرة إلى أن المؤتمر يهدف في المقام الأول إلى التمسك بالأخلاق؛ لأنها عماد الشريعة الإسلامية مدللة على ذلك بقول المصطفى -صلى الله عليه وسلم: «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق» ووصفه المولى -عز وجل- بأنه رحمة الله للعالمين .

وأضافت عميدة الكلية أن المؤتمر فيه أكثر من 100 بحث علمي لمشاركين من داخل جمهورية مصر العربية وخارجها تؤكد على قيمة وأثر الأخلاق في تقدم الأوطان ونهضتها، لافتة إليى أن المؤتمر يسعى جاهدًا لدعم جهود الدولة المصرية نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م.