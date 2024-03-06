أعلنتا موقفهما من الأونروا.. بيان مشترك من أستراليا ودول آسيان بشأن غزة

أكدت رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، وأستراليا، في بيان مشترك اليوم الأربعاء، على القلق إزاء الوضع الإنساني "الخطير" في غزة مع الدعوة للإفراج عن جميع المحتجزين في الصراع الدائر بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية (حماس).

ووفقا لوكالة “رويترز”، قال البيان "ندين الهجمات ضد جميع المدنيين والبنية التحتية المدنية، والتي تؤدي إلى مزيد من التدهور في الأزمة الإنسانية في غزة، بما في ذلك تقييد الوصول إلى الغذاء والماء والاحتياجات الأساسية الأخرى".

وأضاف "نحث على وقف فوري ودائم لإطلاق النار لأسباب إنسانية".

كما طالبا بإطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وأعلنت الرابطة وأستراليا، في بيان مشترك، دعمهما لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، والتي تنتقدها إسرائيل وقطعت عدد من الدول التمويل المقدم لها.

واستضافت أستراليا قمة مع آسيان في ملبورن بمناسبة مرور 50 عاما على إقامة العلاقات بينهما؛ وتضم رابطة آسيان دولا ذات أغلبية مسلمة هي ماليزيا وإندونيسيا وبروناي، في حين تعد أستراليا داعما قويا لإسرائيل رغم دعوتها في السابق إلى وقف إطلاق النار وانتقادها لما سببه الصراع بين إسرائيل وحماس من أعداد كبيرة للقتلى.