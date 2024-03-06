جمود مؤشر الدولار الأمريكي قبل شهادة باول أمام الكونجرس



مال الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء إلى الثبات النسبي في وقت تنظر فيه الأسواق شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس، وفق ماذكر موقع ياهو نيوز الأمريكي.



حام مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات، حول مستوى 103.76.

واستقر اليورو عند 1.0855 دولار مع ترقب المتعاملين قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة غدا الخميس.

ومن المتوقع أن يترك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة عند مستوى قياسي يبلغ 4%.

وثبت الجنيه الإسترليني عند 1.27050 دولار قبيل إعلان الميزانية البريطانية الأربعاء.



ولم يرتفع الدولار لترقب الأسواق لشهادة باول وعدم وجود محفزات.

كما وتراجعت بيانات قطاع الخدمات الأمريكي الذي أظهر تباطؤ نموه قليلا في الشهر الماضي.



وسيدلي باول بشهادته أمام الكونجرس حول حالة الاقتصاد الامريكي .