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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خسائر بملايين الدولارات.. جماعة متطرفة تجبر تسلا على الإنتاج في مصنعها بألمانيا

ماسك
ماسك

أوقفت شركة تسلا الإنتاج في مصنعها الألماني يوم الثلاثاء بعد أن أضرمت النيران في خطوط الكهرباء التي تغذي المصنع الأوروبي الوحيد لشركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية في عمل تخريبي تبنته مجموعة يسارية متطرفة، وفق ما ذكرت شبكة فرانس 24.


غرد مالك شركة تيسلا ، إيلون موسك ، باللغة الألمانية، قائلاً إن الهجوم  كان "غبيًا"، بينما قالت الشركة إنه سيكلفها عدة مئات الملايين من اليورو، ولم يتضح بعد متى يمكن استئناف الإنتاج.

تم استدعاء خدمات الطوارئ الثلاثاء بعد بلاغات عن احتراق عمود كهرباء جنوب شرق برلين ، بالقرب من مصنع تسلا.

 

وتم إخماد الحريق لكن الأضرار التي لحقت بالخطوط أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مصنع شركة صناعة السيارات الأمريكية، وكذلك القرى المحيطة.


وبعد أن قالت الشرطة إنها بدأت تحقيقا أعلن نشطاء يساريون متطرفون من ما يسمى فولكان جروب  (مجموعة البركان) مسؤوليتهم .

وقالت المجموعة في بيان نشر على موقع يساري متطرف: "من خلال أعمالنا التخريبية، وضعنا لأنفسنا هدف تحقيق أكبر انقطاع ممكن للكهرباء في المصنع ".

وسلط النشطاء الضوء على المخاوف بشأن التأثير البيئي للمحطة وإمدادات المياه المحلية، في وقت تسعى فيه شركة تسلا إلى توسيع اعمالها.

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