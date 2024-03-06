برلمان الاتحاد الأوروبي ومجلسه يتفقان على حظر المنتجات المصنعة تحت بند العمل القسري



توصل مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي إلى اتفاق مؤقت لحظر دخول المنتجات المصنعة تحت ما أسمته أوروبا بالسخرة إلى السوق الأوروبية الموحدة، وفق ما ذكرت شبكة فرانس 24 الفرنسية.

أوضح الاتفاق المسؤوليات المختلفة التي تتحملها مفوضية الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في تعيين الشركات التي تستغل العمال بشكل قسري وتحظر تداول منتجاتها.

وقال بيير إيف ديرماني وزير الاقتصاد والعمل البلجيكي في بيان إن الاتفاق يهدف إلى كسر نموذج أعمال هذه الشركات.

وأضاف "من خلال هذه اللائحة نريد التأكد من أنه لا يوجد مكان لمنتجاتهم في سوقنا الموحدة، سواء تم تصنيعها في أوروبا أو في الخارج".

وتتولى بلجيكا حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.

وسيتم فرض الحظر على السلع المصنوعة خارج الاتحاد الأوروبي عن طريق العمل القسري وعلى المنتجات المصنعة في الاتحاد الأوروبي بأجزاء مصنوعة في الخارج عن طريق العمل القسري.

ولا يزال الاتفاق المؤقت بحاجة إلى موافقة رسمية من البرلمان الأوروبي والمجلس حتى يتم تنفيذه.