قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
افتتاح المتحف المصري الكبير 2025.. كل ما تريد معرفته عن الحدث الذي ينتظره العالم
مع الاحتفال العالمى بالمتحف الكبير.. الداخلية تنهى استعداداتها لتأمين ضيوف مصر | فيديو
صحيفة ألمانية: المتحف الكبير رمز لدور مصر المتنامي في الشرق الأوسط
حدثان تاريخيان في نفس اليوم.. الغندور يتحدث عن افتتاح المتحف المصري
عضو مشروع المومياوات المصري تكشف لـ صدى البلد تفاصيل فحص مقتنيات “عنخ أمون”: العثور على طفلتي الملك محنطتين
رئيس الوزراء: المتحف المصري الكبير مثال بارز على الشراكة بين مصر واليابان
إصابة جديدة تضرب ليفربول.. ضربة في موسم صعب وآرني سلوت في مأزق
4 طلاب يلقون قطة فى النيل .. الداخلية تكشف تفاصيل الفيديو المثير
تعاون وثيق مرتقب بين مصر ولبنان | تفاصيل مهمة
بمناسبة احتفالات الهالوين.. أسرار علمية وراء مشاعر الرعب
سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 1-11-2025
عودة محمد صلاح .. تشكيل ليفربول المتوقع في مواجهة أستون فيلا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

7000 سنة حضارة .. نواب: مصر تستعيد مكانتها السياحية المرموقة عالميا بافتتاح المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
فريدة محمد

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن المتحف المصري الكبير الذى يفتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى مساء اليوم بحضور ومشاركة عدد كبير من رؤساء وقادة العالم سيكون له دوره الكبير فى دعم الاقتصاد الوطنى وجذب الملايين من سياح العالم لمصر.

برلمانى : مصر تستعيد مكانتها السياحية المرموقة عالميا بافتتاح المتحف المصري الكبير

أكد المهندس حسن المير عضو مجلس النواب أن المتحف المصرى الكبير الذى يفتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى مساء اليوم بمشاركة عدد كبير من رؤساء وقادة العالم سيكون له دوره الكبير فى استعادة مصر لمكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية مشيراً إلى ضرورة يجب أن يكون هذا الصرح العالمى منصة للتعليم وتنظيم زيارات لتلاميذ وطلاب المدارس والجامعات وورش عمل فنية ومسابقات للأطفال وبرامج محلية لتعزيز الوعي الثقافي في الأحياء المجاورة، بحيث يُصبح المتحف قلبًا نابضًا في الحياة اليومية للمواطن وليس مكانًا معزولًا.

وأكد " المير " فى بيان له أصدره اليوم أن الحكومة تُواجه فرصة ذهبية، لكن الفرصة لا تدوم إلا بالعمل المتقن والمتوازن. لذا فإن ثقتنا في الحكومة مبنية على قدرتها على تنسيق المؤسسات ووزارات السياحة، الثقافة، النقل، الداخلية، الاستثمار، والبيئة — لتعمل بتناغم دون تضارب وقدرتها على إصدار تشريعات محفّزة: تسهيلات ضريبية لمشروعات الفنادق، دعم خاص للاستثمار الثقافي، تبسيط تراخيص، تشجيع الشراكات الدولية وقدرتها على ضمان النزاهة والشفافية: لأن المستثمرين العالميين لا يقبلون التلكؤ أو الفساد؛ لذا المراقبة البرلمانية مطلوبة لضمان التزام العقود والمعايير وقدرتها على التمويل الذكي من خلال الاستفادة من التمويلات الدولية، والمنح الثقافية، والشراكات مع مؤسسات عالمية للدعم التقني إضافة إلى قدرتها على التواصل الإعلامي الدؤوب من خلال برنامج إعلامي دولي يرافق الافتتاح واستضافة قنوات وثائقية عالمية وصفقات إعلامية لعرض مصر عبر منصات عالمية.

وقال المهندس حسن المير : إنه من هذه الثقة، نعتقد أن الحكومة يمكنها استثمار اللحظة التاريخية ليس كحدث مؤقت، بل كمنطلق لحقبة من الازدهار، بشرط ألا تُترك التنفيذ للقِطاعات البيروقراطية وحدها، بل بمتابعة برلمانية يومية، وبمشاركة المجتمع المدني والخبراء.

وكيل القوى العاملة بالنواب: المتحف المصرى الكبير سيجذب الملايين من السياح لمصر

أكدت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن المتحف المصري الكبير الذى يفتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى مساء اليوم بحضور ومشاركة عدد كبير من رؤساء وقادة العالم سيكون له دوره الكبير فى دعم الاقتصاد الوطنى وجذب الملايين من سياح العالم لمصر.

وقالت " درويش " فى بيان لها أصدرته اليوم : إن هذا الصرح العالمى ليس مجرد حدث ثقافي عالمي، بل يُمثل نقطة تحول استراتيجية تعكس ريادة مصر الحضارية، وتفتح آفاقًا واسعة لاستعادة مكانتها المرموقة على خريطة السياحة الدولي مشددة على أن نجاح هذا المشروع القومي العملاق خاصة فى ظل الاهتمام الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى يتطلب تبني وسائل غير تقليدية للترويج السياحي والثقافي، بما يضمن جذب ملايين الزوار سنويًا، وزيادة العوائد الاقتصادية للدولة.

وأكدت النائبة سولاف درويش على ضرورة تنظيم عروض ضوئية ومرئية ثلاثية الأبعاد (3D Mapping) على جدران المتحف تروي تاريخ مصر بطريقة عصرية تجذب السائح الأجنبي وإطلاق جولات افتراضية بالواقع المعزز (AR/VR) تمكن عشاق الآثار حول العالم من زيارة المتحف رقميًا، وتشجعهم على الحضور الفعلي وإنتاج أفلام ومسلسلات وثائقية وسينمائية دولية بالتعاون مع منصات عالمية مثل “نتفليكس” و”ديزني” للترويج للحضارة المصرية عبر المتحف وإقامة شراكات مع أندية كرة القدم العالمية والنجوم الدوليين للترويج للمتحف عبر منصاتهم الجماهيرية.
مشيرة الى ضرورة إطلاق مسابقات ومهرجانات دولية للشباب والطلاب حول الفنون والابتكار المرتبط بالحضارة المصرية، وتكريم الفائزين داخل المتحف واستخدام الطائرات المسيّرة (Drones) في تنظيم عروض دعائية تبهر الزوار وتوثق المشاهد عالميًا عبر وسائل الإعلام وإطلاق تطبيق إلكتروني عالمي يقدم محتوى تفاعليًا بلغات متعددة عن المتحف، ويتيح حجز التذاكر والبرامج السياحية مع ربط المتحف بفعاليات عالمية متنقلة من خلال معارض دولية متنقلة تعرض مقتطفات من الحضارة المصرية في عواصم كبرى للترويج لزيارة مصر مؤكدة أن المتحف المصري الكبير هو “هدية مصر للعالم” وأن حسن استغلاله سيسهم في فتح صفحة جديدة من النهضة السياحية والثقافية، تعزز مكانة مصر كوجهة أولى لعشاق التاريخ والحضارة.

برلمانى: المتحف المصرى الكبير بمجرد افتتاحه سيحقق مكاسب اقتصادية وسياحية كبيرة لمصر

أكد النائب سيد قاسم عضو مجلس النواب والخبير السياحى المعروف أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى مساء اليوم للمتحف المصري الكبير وبحضور عدد كبير من رؤساء وقادة العالم سيكون له دوره الكبير فى الترويج للسياحة والآثار والحضارة المصرية عالمية مشيراً إلى أن هذا الصرح العالمى يعد حدثًا تاريخيًا فريدًا من نوعه وأيقونة حضارية تجسد عظمة مصر وريادتها الثقافية على مر العصور
ووجه " قاسم " فى بيان له أصدره اليوم تحية قلبية للرئيس عبد الفتاح السيسى وللحكومة وكل المصريين الشرفاء الذين ساهموا فى هذا الانجاز العالمى وغير المسبوق فى تاريخ السياحة والاثار العالمية خاصة أن هذا الصرح العالمي يعكس رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في بناء جمهورية جديدة تجمع بين أصالة الماضي وتطور الحاضر واستشراف المستقبل مؤكداُ أن المتحف المصري الكبير هو أكبر متحف أثري في العالم، يضم آلاف القطع الأثرية النادرة التي تروي قصة الحضارة المصرية القديمة، ويُعد هدية مصر إلى الإنسانية لما يحتويه من كنوز فريدة تمثل تراث البشرية جمعاء. وأضاف أن التصميم المعماري المذهل للمتحف وتوظيف أحدث التقنيات التفاعلية في العرض المتحفي يجعلان منه نموذجًا عالميًا للمزج بين التراث والابتكار.
وأعرب النائب سيد قاسم أنه بمجرد إعلان افتتاح المتحف المصري الكبير مساء اليوم فإن هناك العديد من المكاسب الاقتصادية الكبيرة التى ستحققها مصر من خلال احداث نقلة نوعية في قطاع السياحة، إذ سيُسهم هذا الصرح العالمى الكبير في جذب ملايين السياح والزوار من مختلف دول العالم، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز من مكانة مصر أن مصر تمتلك تاريخًا لا يضاهيه تاريخ، وقيادة تسعى إلى نقل هذا التراث إلى الأجيال القادمة بصورة تليق بعظمة الحضارة المصرية خاصة أن المتحف المصري الكبير ليس مجرد مشروع أثري، بل رسالة سلام وثقافة من أرض الكنانة إلى العالم، تؤكد أن مصر كانت وستظل منارة للحضارة ومركزًا للإشعاع الإنساني عبر التاريخ وهى بلد الأمن والاستقرار والسلام والتعايش السلمى بين جميع شعوب العالم وأكبر دليل على ذلك تقديم مصر لهذا الصرح العالمى الكبير للعالم كله لتعرف على الحضارة المصرية العريقة

المتحف المصري الكبير افتتاح المتحف المصري الكبير المتحف المصري الكبير ٢٠٢٥ البرلمان النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

شيكابالا

شيكابالا يفتح النار علي نجم الأهلي : اللي عملته مالوش لازمة

منتخب اليد

مباراة منتخب مصر ضد ألمانيا مباشر في نهائي كأس العالم لكرة اليد للناشئين.. الموعد والقنوات

حقيقة الرسالة المكتوبة على علامة شبكة المحمول

حقيقة الرسالة المكتوبة على علامة شبكة المحمول

صورة موضوعية

جثمانا كاهن كنيسة الأنبا شنودة بالغردقة وزوجته يصلان الكاتدرائية

سعر الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم السبت 1 نوفمبر 2025

خالد الغندور

الغندور يعلن عن رحيل فيريرا و يكشف موعد الإعلان عن مدرب الزمالك الجديد

حالة الطقس

استقرار مؤقت قبل العاصفة| الأرصاد تحذر من حالة ممطرة أقوي هذا الموعد

ترشيحاتنا

جانب من الحلقة

خبير: المتحف الكبير أيقونة حضارية تعكس عبقرية مصر عبر آلاف السنين

المتحف المصري الكبير

وسيم السيسي: المتحف المصري الكبير توثيق خالد لحضارة أقدم شعوب الأرض

جانب من الحلقة

خبير آثار: المتحف يعكس الحضارة المصرية العريقة العائدة إلى 7 آلاف سنة

بالصور

أول سيارة كهربائية للأطفال من تويوتا.. تعمل بالذكاء الاصطناعي

سيارة كهربائية للأطفال
سيارة كهربائية للأطفال
سيارة كهربائية للأطفال

كيا الكهربائية تنسحب أمام تسلا موديل 3 وتتخلى عن المنافسة

كيا
كيا
كيا

حقيقة تخلي الصين عن دعم السيارات الكهربائية

الصين
الصين
الصين

عصائر الديتوكس تجهد الجسم وتقتل الكبد بصمت.. الحقيقة المرة وراء مشروب الصحة الزائف

عصائر الديتوكس تقتل الكبد بصمت
عصائر الديتوكس تقتل الكبد بصمت
عصائر الديتوكس تقتل الكبد بصمت

فيديو

زفاف هادى الباجورى

ببنهم 21 عاما .. لحظه سقوط هادي الباجوري وعروسته على الأرض في زفافهما

رضا البحراوي وابنه مالك

هنحب مين غيرها.. ابن رضا البحراوي يغني لـ مصر في حفل مدرسي

نجوم الفن والمتحف المصري الكبير

نجوم بالزي الفرعوني .. فنانون يحتفون بالمتحف المصري الكبير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: هنا تتكلم الحضارة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: المتحف المصري الكبير.. قلب الحضارة النابض

محمد مندور

محمد مندور يكتب: لماذا نحتفي بالمتحف المصري الكبير؟

المزيد