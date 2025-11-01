7000 سنة حضارة .. نواب: مصر تستعيد مكانتها السياحية المرموقة عالميا بافتتاح المتحف المصري الكبير

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن المتحف المصري الكبير الذى يفتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى مساء اليوم بحضور ومشاركة عدد كبير من رؤساء وقادة العالم سيكون له دوره الكبير فى دعم الاقتصاد الوطنى وجذب الملايين من سياح العالم لمصر.

برلمانى : مصر تستعيد مكانتها السياحية المرموقة عالميا بافتتاح المتحف المصري الكبير

أكد المهندس حسن المير عضو مجلس النواب أن المتحف المصرى الكبير الذى يفتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى مساء اليوم بمشاركة عدد كبير من رؤساء وقادة العالم سيكون له دوره الكبير فى استعادة مصر لمكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية مشيراً إلى ضرورة يجب أن يكون هذا الصرح العالمى منصة للتعليم وتنظيم زيارات لتلاميذ وطلاب المدارس والجامعات وورش عمل فنية ومسابقات للأطفال وبرامج محلية لتعزيز الوعي الثقافي في الأحياء المجاورة، بحيث يُصبح المتحف قلبًا نابضًا في الحياة اليومية للمواطن وليس مكانًا معزولًا.

وأكد " المير " فى بيان له أصدره اليوم أن الحكومة تُواجه فرصة ذهبية، لكن الفرصة لا تدوم إلا بالعمل المتقن والمتوازن. لذا فإن ثقتنا في الحكومة مبنية على قدرتها على تنسيق المؤسسات ووزارات السياحة، الثقافة، النقل، الداخلية، الاستثمار، والبيئة — لتعمل بتناغم دون تضارب وقدرتها على إصدار تشريعات محفّزة: تسهيلات ضريبية لمشروعات الفنادق، دعم خاص للاستثمار الثقافي، تبسيط تراخيص، تشجيع الشراكات الدولية وقدرتها على ضمان النزاهة والشفافية: لأن المستثمرين العالميين لا يقبلون التلكؤ أو الفساد؛ لذا المراقبة البرلمانية مطلوبة لضمان التزام العقود والمعايير وقدرتها على التمويل الذكي من خلال الاستفادة من التمويلات الدولية، والمنح الثقافية، والشراكات مع مؤسسات عالمية للدعم التقني إضافة إلى قدرتها على التواصل الإعلامي الدؤوب من خلال برنامج إعلامي دولي يرافق الافتتاح واستضافة قنوات وثائقية عالمية وصفقات إعلامية لعرض مصر عبر منصات عالمية.

وقال المهندس حسن المير : إنه من هذه الثقة، نعتقد أن الحكومة يمكنها استثمار اللحظة التاريخية ليس كحدث مؤقت، بل كمنطلق لحقبة من الازدهار، بشرط ألا تُترك التنفيذ للقِطاعات البيروقراطية وحدها، بل بمتابعة برلمانية يومية، وبمشاركة المجتمع المدني والخبراء.

وكيل القوى العاملة بالنواب: المتحف المصرى الكبير سيجذب الملايين من السياح لمصر

أكدت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن المتحف المصري الكبير الذى يفتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى مساء اليوم بحضور ومشاركة عدد كبير من رؤساء وقادة العالم سيكون له دوره الكبير فى دعم الاقتصاد الوطنى وجذب الملايين من سياح العالم لمصر.

وقالت " درويش " فى بيان لها أصدرته اليوم : إن هذا الصرح العالمى ليس مجرد حدث ثقافي عالمي، بل يُمثل نقطة تحول استراتيجية تعكس ريادة مصر الحضارية، وتفتح آفاقًا واسعة لاستعادة مكانتها المرموقة على خريطة السياحة الدولي مشددة على أن نجاح هذا المشروع القومي العملاق خاصة فى ظل الاهتمام الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى يتطلب تبني وسائل غير تقليدية للترويج السياحي والثقافي، بما يضمن جذب ملايين الزوار سنويًا، وزيادة العوائد الاقتصادية للدولة.

وأكدت النائبة سولاف درويش على ضرورة تنظيم عروض ضوئية ومرئية ثلاثية الأبعاد (3D Mapping) على جدران المتحف تروي تاريخ مصر بطريقة عصرية تجذب السائح الأجنبي وإطلاق جولات افتراضية بالواقع المعزز (AR/VR) تمكن عشاق الآثار حول العالم من زيارة المتحف رقميًا، وتشجعهم على الحضور الفعلي وإنتاج أفلام ومسلسلات وثائقية وسينمائية دولية بالتعاون مع منصات عالمية مثل “نتفليكس” و”ديزني” للترويج للحضارة المصرية عبر المتحف وإقامة شراكات مع أندية كرة القدم العالمية والنجوم الدوليين للترويج للمتحف عبر منصاتهم الجماهيرية.

مشيرة الى ضرورة إطلاق مسابقات ومهرجانات دولية للشباب والطلاب حول الفنون والابتكار المرتبط بالحضارة المصرية، وتكريم الفائزين داخل المتحف واستخدام الطائرات المسيّرة (Drones) في تنظيم عروض دعائية تبهر الزوار وتوثق المشاهد عالميًا عبر وسائل الإعلام وإطلاق تطبيق إلكتروني عالمي يقدم محتوى تفاعليًا بلغات متعددة عن المتحف، ويتيح حجز التذاكر والبرامج السياحية مع ربط المتحف بفعاليات عالمية متنقلة من خلال معارض دولية متنقلة تعرض مقتطفات من الحضارة المصرية في عواصم كبرى للترويج لزيارة مصر مؤكدة أن المتحف المصري الكبير هو “هدية مصر للعالم” وأن حسن استغلاله سيسهم في فتح صفحة جديدة من النهضة السياحية والثقافية، تعزز مكانة مصر كوجهة أولى لعشاق التاريخ والحضارة.

برلمانى: المتحف المصرى الكبير بمجرد افتتاحه سيحقق مكاسب اقتصادية وسياحية كبيرة لمصر

أكد النائب سيد قاسم عضو مجلس النواب والخبير السياحى المعروف أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى مساء اليوم للمتحف المصري الكبير وبحضور عدد كبير من رؤساء وقادة العالم سيكون له دوره الكبير فى الترويج للسياحة والآثار والحضارة المصرية عالمية مشيراً إلى أن هذا الصرح العالمى يعد حدثًا تاريخيًا فريدًا من نوعه وأيقونة حضارية تجسد عظمة مصر وريادتها الثقافية على مر العصور

ووجه " قاسم " فى بيان له أصدره اليوم تحية قلبية للرئيس عبد الفتاح السيسى وللحكومة وكل المصريين الشرفاء الذين ساهموا فى هذا الانجاز العالمى وغير المسبوق فى تاريخ السياحة والاثار العالمية خاصة أن هذا الصرح العالمي يعكس رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في بناء جمهورية جديدة تجمع بين أصالة الماضي وتطور الحاضر واستشراف المستقبل مؤكداُ أن المتحف المصري الكبير هو أكبر متحف أثري في العالم، يضم آلاف القطع الأثرية النادرة التي تروي قصة الحضارة المصرية القديمة، ويُعد هدية مصر إلى الإنسانية لما يحتويه من كنوز فريدة تمثل تراث البشرية جمعاء. وأضاف أن التصميم المعماري المذهل للمتحف وتوظيف أحدث التقنيات التفاعلية في العرض المتحفي يجعلان منه نموذجًا عالميًا للمزج بين التراث والابتكار.

وأعرب النائب سيد قاسم أنه بمجرد إعلان افتتاح المتحف المصري الكبير مساء اليوم فإن هناك العديد من المكاسب الاقتصادية الكبيرة التى ستحققها مصر من خلال احداث نقلة نوعية في قطاع السياحة، إذ سيُسهم هذا الصرح العالمى الكبير في جذب ملايين السياح والزوار من مختلف دول العالم، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز من مكانة مصر أن مصر تمتلك تاريخًا لا يضاهيه تاريخ، وقيادة تسعى إلى نقل هذا التراث إلى الأجيال القادمة بصورة تليق بعظمة الحضارة المصرية خاصة أن المتحف المصري الكبير ليس مجرد مشروع أثري، بل رسالة سلام وثقافة من أرض الكنانة إلى العالم، تؤكد أن مصر كانت وستظل منارة للحضارة ومركزًا للإشعاع الإنساني عبر التاريخ وهى بلد الأمن والاستقرار والسلام والتعايش السلمى بين جميع شعوب العالم وأكبر دليل على ذلك تقديم مصر لهذا الصرح العالمى الكبير للعالم كله لتعرف على الحضارة المصرية العريقة