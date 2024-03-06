ختام فعاليات الدورة التدريبية السادسة لاتحاد "إذاعات وتلفزيونات التعاون الإسلامي" بالقاهرة

اختتمت اليوم الأربعاء السادس من مارس الجاري ، فعاليات الدورة التدريبية الدولية السادسة لأعضاء اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي التي عقدت بأكاديمية الأوقاف الدولية ، في القاهرة تحت عنوان " الإعلام بين القيم ومهارات التواصل العصرية ".

حضر حفل الختام الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد اذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي ونخبة من كبار الشخصيات الإعلامية والدينية ومسئولي وزارة الأوقاف ومقدمي ومعدي البرامج التلفزيونية والإذاعية بالاتحاد.

وكرم الدكتور عمرو الليثي المشاركين في الدورة من أعضاء الإتحاد ، وتم توزيع شهادات التقدير والتكريم.

وأعرب المشاركون في الدورة عن امتنانهم لشعب مصر العظيم ، وعن حفاوة الاستقبال الذين وجدوها في وطنهم الثاني ، مشيدين بإنجازات الدولة المصرية، وبما رأوه بأعينهم من إنجازات تتحقق على أرض الواقع .

حاضر بالدورة نخبة من أساتذة الإعلام والخبراء في مصر والعالم الإسلامي، كما تأتي في إطار الدورات التي يقيمها اتحاد الإذاعات الإسلامية، لدعم أعضاء الاتحاد من 57 دول عربية وإسلامية فى أربع قارات والذى يعتمد على تدريب الكوادر الإعلامية وتأهيلها بالخطاب الإعلامى الجديد المنير والمستنير .