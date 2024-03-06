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ديني

نائب رئيس جامعة الأزهر: الأخلاق هي روح الجسد والتمسك بها ضرورة حياتية

نائب رئيس جامعة الأزهر
نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث

أشاد الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، بالمؤتمر الدولي الخامس لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، مشيرًا إلى أنه فرصة لإنارة السبيل إذا كانت هناك رغبة للتقدم والرقي.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح المؤتمر الدولي الخامس للكلية الذي يقام تحت عنوان: (الأخلاق... وآليات بناء الوعي الرشيد)، برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وقدم نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث التهنئة التهنئة للحضور جميعًا من داخل جمهورية مصر العربية وخارجها بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، داعيًا المولى -عز وجل- أن يحفظ مصر وأهلها مسلمين ومسيحيين.

وأوضح صديق أن الأخلاق هي الأساس الذي تنهض من خلاله الأمم المتحضرة، وأساس جوهر الدين الإسلامي الحنيف، والأخلاق هي التي أسست الحضارة؛ لأنها بمثابة الروح للجسد، والتمسك بها ضرورة حياتية، ومن هنا كانت الحضارات الغربية جامدة لا روح فيها.

وبين نائب رئيس الجامعة أن القرآن الكريم عامر بالآيات التي تحث على الأخلاق وتدعو إلى الالتزام به، وتنظم حياة الإنسان بربه وعلاقته بغيره من البشر، ومنها نجد سورة الحجرات التي تقول: ﴿أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ۝ إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ﴾.

وأضاف أنه حتي في النزاع نجد الآية التاسعة في السورة نفسها تقول: ﴿وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾.

وانتقد صديق انعدام الأخلاق وازدواجية المعايير التي نعاني منها اليوم، مبينًا أن المولى -عز وجل- نظم ورسم للإنسان طريقه فقال: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾.

وفي ختام كلمته دعا نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث للمؤتمر بالتوفيق والنجاح، وأن يصدر عنه توصيات مفيدة بشكل عملي تدل الأمة الإسلامية إلى السبيل لتقدمها ونهضتها.

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