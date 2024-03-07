"التخطيط القومي" ينظم برنامجًا تدريبيًا حول تمكين المرأة بالحياة العامة في مصر

ذكر معهد التخطيط القومي أنه تم تنظيم برنامج تدريبي للمدربين حول دمج احتياجات المرأة في عملية التخطيط المراعي لتكافؤ الفرص وتمكين المرأة في الحياة العامة في مصر.

وأوضح المعهد أنه تم إطلاق هذا البرنامج بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والمركز الدولي للتدريب التابع لمنظمة العمل الدولية بمدينة تورين بإيطاليا، ويستمر خلال الفترة (4 - 7) مارس الجاري.

وأضاف أن ذلك يأتي في إطار مشروع زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة في مصر، الذي ينفذه المجلس بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبالشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

ويستهدف البرنامج التدريبي تعزيز المعرفة وفقًا لخمسة محاور وهي التحليل القائم على المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتقييم الأثر والميزانية المراعاة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتكافؤ الفرص ومنظور المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتكافؤ الفرص في الإطار المنطقي ومنظور المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتكافؤ الفرص في المتابعة والتقييم والمؤشرات وكذلك منظور المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتكافؤ الفرص في مجال الإعلام والاتصالات فيما يخص عمل معهد التخطيط القومي على جميع المنصات.

أكد نائب رئيس المعهد لشؤون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع الدكتور أشرف صلاح الدين الحرص على تطبيق أفضل الممارسات والسياسات لإدماج احتياجات الرجل والمرأة في الخطط والبرامج الخاصة بالمعهد وتصميم مجموعة من الأدلة والأدوات، فضلًا عن تصميم برنامج بناء القدرات لمراعاة المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص وتمكين المرأة.

أول جهة حكومية في المنطقة العربية للتدريب على دمج احتياجات المرأة

وقال إنه تم اختيار المعهد كأول جهة حكومية في المنطقة العربية للتدريب على دمج احتياجات المرأة بعملية التخطيط المراعي لتكافؤ الفرص وتمكين المرأة في الحياة العامة في مصر.

وبدورها..أكدت رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس المجلس القومي للمرأة جيهان توفيق تقديرها العميق لمعهد التخطيط القومي باعتباره الجهة الرائدة في تطبيق فكر التحليل المؤسسي الداعم للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ونموذجًا فريدًا يُحتذى به لباقي المؤسسات، وأشارت إلى أنه جار الانتهاء من إعداد الدليل المخصص لتعميم مراعاة منظور المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة لدمج احتياجات المرأة بعملية التخطيط والبرامج بمعهد التخطيط القومي بناء على نتائج خطة العمل المصممة بالتعاون الفني للمركز الدولي للتدريب التابع لمنظمة العمل الدولية.

ومن ناحيتها..قالت مسؤول أول ببرنامج معايير العمل الدولية وحقوق العمل والمساواة بين الجنسين بمركز التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية مونيكا ريزى إن معهد التخطيط القومي يُعد أول مؤسسة بحثية في المنطقة العربية تشارك في تطبيق التحليل المؤسسي الداعم للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

وأضافت أن البرنامج التدريبي يأتي ختامًا لأنشطة مشروع زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة في مصر؛ مستهدفًا بناء كوادر بشرية تمتلك الفكر وآليات التنفيذ في آن واحد.