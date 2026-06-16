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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أخبار خدمية| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الثلاثاء

الذهب والدولار
الذهب والدولار
البهى عمرو

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الثلاثاء، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة درجات الحرارة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2026.


سعر الذهب اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5408 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6310 جنيه.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7200 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 50400 جنيه.


استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الثلاثاء 16 يونيو 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم



الدولار الأمريكي

سعر البيع: 50.43 جنيه

سعر الشراء: 50.33 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 58.57 جنيه

سعر الشراء: 58.44 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 67.71 جنيه

سعر الشراء: 67.56 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 13.44 جنيه

سعر الشراء: 13.41 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 13.73 جنيه

سعر الشراء: 13.70 جنيه.

كشف الدكتور محمد القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد اليوم الثلاثاء طقسًا حارًا رطبًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى خلال ساعات النهار، بينما يكون شديد الحرارة على مناطق جنوب الصعيد، مع طقس معتدل رطب ليلًا على أغلب الأنحاء.

وأوضح القياتي خلال صباح الخير يا مصر أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية، رغم أن القيم المسجلة في الظل أقل نسبيًا من الإحساس العام بالحرارة.

القاهرة الكبرى تسجل 34 درجة مع ارتفاع الإحساس بالرطوبة
وأشار عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى تصل إلى 34 درجة مئوية، بينما تسجل جنوب الصعيد أعلى درجات حرارة اليوم عند 41 درجة مئوية.

درجات الحرارة المتوقعة:
القاهرة الكبرى: 34 العظمى – 23 الصغرى

الوجه البحري: 33 العظمى – 22 الصغرى

السواحل الشمالية: 28 – 29 العظمى

شمال الصعيد: 36 العظمى – 22 الصغرى

جنوب الصعيد: 41 العظمى – 26 الصغرى

وأضاف القياتي أن الطقس خلال الليل يكون أكثر اعتدالًا على مختلف المحافظات، مع استمرار الأجواء الرطبة، داعيًا المواطنين إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس في ساعات الذروة.

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