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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصر: مواصلة إسرائيل بناء المستوطنات لن ينال من الوضعية القانونية والتاريخية لتلك الأراضي

صدى البلد

أدانت مصر قرار الحكومة الإسرائيلية بالتصديق على بناء نحو ٣٥٠٠ وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

 

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وأكدت مصر، أن هذا التصرف يعكس الإمعان في سياسة الاستيطان غير الشرعى، ومخالفة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وأحكام القانون الدولى.

 

كما أكدت مصر، أن مواصلة إسرائيل ممارسات ضم والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية لن تنال من الوضعية القانونية والتاريخية والديموجرافية لتلك الأراضي.

 

وطالبت مصر إسرائيل بضرورة التوقف عن تلك الممارسات التي تقوض جهود التسوية العادلة للقضية الفلسطينية.

 

ودعت مصر، إلى تبنى الأطراف الدولية موقفا قويا يرفض سياسة الاستيطان الإسرائيلية ويؤكد عدم شرعيتها، كما طالبت مجلس الأمن بتحمل مسؤوليته في وقف الانتهاكات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولى والإنسانى ضد الشعب الفلسطيني و توفير الحماية له.

مصر إسرائيل الاحتلال اخبار التوك شو الضفة الغربية

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