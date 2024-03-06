سرايا القدس تعرض مشاهد من استهداف القوات الإسرائيلية في شمال غزة

عرضت سرايا القدس الزراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأربعاء، مشاهد من الاستحكام المدفعي على مواضع تجمع جنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي في شمال قطاع غزة.

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وقالت سرايا القدس عبر قناتها على تليجرام، إنها استهدفت ناقلة جند إسرائيلية من نوع "نمير" بقذيفة الـ تاندوم في شارع 10 جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.

وفي وقت سابق، أعلنت سرايا القدس، عن نجاحها في قصف موقع كيسوفيم الإسرائيلي برشقة من صواريخ 107.

وأضافت سرايا القدس عبر قناتها على تليجرام، أن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة عبسان الكبيرة شرق خان يونس، بالأسلحة المناسبة.