سرايا القدس تعلن عن خسائر فادحة لقوات الاحتلال في خان يونس

أعلنت سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن نجاحها في قصف موقع كيسوفيم الإسرائيلي برشقة من صواريخ 107.

وأضافت سرايا القدس عبر قناتها على تليجرام، أن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة عبسان الكبيرة شرق خان يونس، بالأسلحة المناسبة.

وقالت سرايا القدس إن مقاتليها استهدفوا أيضا دبابة ميركافا وجرافة D9 إسرائيليتين بقذائف التاندوم والـ (RPG) في محور التقدم غرب مدينة خان يونس.

كما استهدف مجاهدو سرايا القدس دبابة ميركافا وجرافة D9 إسرائيليتين بقذائف التاندوم والـ (RPG) في محور التقدم غرب مدينة خان يونس أيضا، وهي المنطقة التي تشتعل بها المواجهات بين عناصر المقاومة الفلسطينية قوات الاحتلال الإسرائيلي.