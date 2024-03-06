بسبب 500 جنيه.. تفاصيل جديدة في مصرع طالب على يد زميله بالقليوبية

كشفت التحريات الأولية فى واقعة مصرع طالب بالصف الأول الثانوي على يد زميله بمدرسة عنتر عبد الرازق الثانوية المشتركة بقرية كفر منصور بطوخ بمحافظة القليوبية أن سبب الواقعة خلاف على مبلغ 500 جنيه ثمن بيع هاتف محمول.



وأضافت التحريات أنهما نشب بينهما خلاف منذ عدة أيام وتكرر اليوم فقتل المتهم زميله بسلاح أبيض مطواة كما أصيب المتهم بجرح بالوجه.



من جانبها قررت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية تشكيل لجنة من مدير إدارة الامن بالمديرية ومدير إدارة المتابعة للتحقيق العاجل مع طاقم الاشراف ومدير المدرسة وسؤال شهود الواقعة وعمل تقرير فورى في واقعة مقتل طالب على يد زميلة داخل مدرسة الشهيد عنتر عبد الرازق الثانوية المشتركة التابعة لادارة طوخ التعليمية في محافظة القليوبية .



وتلقت مديرية أمن القليوبية اخطارا من مامور رمكز شرطة طوخ يفيد ورود إشارة من المستشفى بوصول " ع ع ا " طالب بالصف الثانى الثانوى مصابا بجرح ذبحى في الرقبة وتوفى فور وصولة المستشفى.



انتقلت على الفور قوة امنية لمكان الواقعة وتبين وقوع مشاجرة بين الطالب المجنى عليه وطالب اخر يدعى " ع ا ك " اثناء وجودهما في الفسحة فاخرج المتهم مطواة من طيات ملابسة وطعن المجنى عليه ولقى مصرعة ، وتم على الفور نقل الطالب الى مستشفى بنها الجامعى في محاولة لانقاذة الا انه قد فارق الحياة متأثرا باصابته وتم القاء القبض على الطالب المتهم.