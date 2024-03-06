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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

«الفاو» و«صحة الحيوان» ينفذان دورة حول اختبارات مقاومة المضادات البكتيرية

صدى البلد

نظم معهد صحة الحيوان الدورة التدريبية المشتركة تحت عنوان "الطرق القياسية لبروتوكولات أختبارات مقاومة المضادات البكتيرية " شارك فى هذه الدورة عدد 19 متدرب. 

 

يأتي ذلك فى اطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي بالتعاون والمشاركة مع المنظمات الدولية ذات الصلة ومنها الفاو. وبرعاية وإشراف  د عادل عبد العظيم  رئيس مركز البحوث الزراعية وتماشيا مع الدور الريادى لمصر فى التنمية الزراعية المستدامة وفى اطار التعاون المستمر والمثمر مع منظمة الأغذية والزراعة "الفاو"

 

وفى كلمة الافتتاح رحب د ممتاز شاهين مدير المعهد بالسادة المشاركين وخاصة د لطفى علال رئيس فريق الفاو فى مصر والدكتور وليد الفيقى ممثل هيئة المعونة الأمريكية فى مصر كما أشاد بدور منظمة الفاو فى مشاركتها فى دعم التنميه المستدامة 2030 فى مصر .وتعتبر مقاومة مضادات الميكروبات خطراً عالمياً داهماً متزايداً يحدق بصحة البشر والحيوانات. كما أن لها تداعيات على كل من سلامة الأغذية والأمن الغذائي والرخاء الاقتصادي للملايين من البشر. وتعتبر ظاهرة مقاومة مضادات الميكروبات ظاهرة طبيعية بالأساس وأصبحت متسارعة فى هذا العصر نتيجة التوسع فى الاستخدام غير المناسب لمضادات الميكروبات في الأنسان والحيوان كذلك ترتبط المخاوف الحالية لمقاومة مضادات الميكروبات بقدرة المسببات المرضية على تطوير آليات أكثر تعقيداً لمقاومة المضادات الحيوية وتشكّل هذه الظاهرة تهديداً عالمياً للصحة والتنمية، وتستلزم اتخاذ إجراءات عاجلة متعددة الأطراف من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة".


وأكد "شاهن" على اهتمام المعهد المستمر بأهمية مقاومة المضادات البكتيرية كظاهرة عالمية ومحلية وأحد التحديات الأساسية لمنظمة الصحة العالمية (WHO) التى تهدد الأنسانية ويجب التصدى لها بقوة وأن المعهد بالتعاون مع الفاو يقوم بتنفيذ العديد من البرامج للقضاء على هذه الظاهرة كما أضاف بأن ظاهرة مقاومة مضادات الميكروبات جزء من برنامج الصحة الواحدة التى يوليها المعهد أهمية كبيرة. وأن جميع من يهمهم الأمر من الجهات المعنية يقفون على قدم المساواة من المسؤولية نحو إحراز التقدم فى السيطرة الكاملة على هذه التحديات. وفى نهاية كلمته تمنى للحضور الإستفادة القصوى من المحاضرات ونجاح الدورة التدريبية وان تأتى ثمارها لمصلحه وطنا الحبيب.

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