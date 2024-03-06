عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لو لغبطت في الكلام.. أخيرا هتقدر تعدل رسايلك على إنستجرام 

لو لغبطت في الكلام..أخيرا
لو لغبطت في الكلام..أخيرا هتقدر تعدل رسايلك على إنستجرام 

تحصل رسائل إنستجرام المباشرة على مجموعة من الميزات الجديدة في بداية العام الجديد 2024 وقبل انتهاء الربع الأول منه.

• تحرير الرسائل: يمكنك الآن تعديل رسائل الدردشة المباشرة على إنستجرام بعد إرسالها حتى 15 دقيقة. اضغط مع الاستمرار على الرسالة التي تريد تعديلها ثم اختر "تعديل" من القائمة المنسدلة.

• إشعارات القراءة: أصبح بإمكانك تفعيل أو إلغاء تفعيل إشعارات القراءة إما لجميع الدردشات أو لدردشات معينة. يمكنك القيام بذلك في إعدادات الحساب. يمكن تغيير هذا الإعداد في أي وقت ، ولكن لاحظ أن إشعارات القراءة غير متوفرة للدردشات المشفرة من طرف إلى طرف.

لو لغبطت في الكلام..أخيرا هتقدر تعدل رسايلك على إنستجرام 

• تثبيت الدردشات المفضلة: يمكنك الآن تثبيت ما يصل إلى ثلاث من دردشاتك المفضلة في أعلى صندوق الرسائل الخاص بك. وبهذه الطريقة لا تحتاج إلى الاستمرار في التمرير للعثور على أفضل أصدقائك أو أفراد عائلتك (أو مجموعاتك المفضلة). لتثبيت دردشة، اسحب لليسار أو اضغط مع الاستمرار عليها، ثم اضغط على "تثبيت". بطبيعة الحال، يمكن إلغاء تثبيت أي سلسلة محادثات في أي وقت.

• حفظ الملصقات المفضلة: يمنحك انستجرام الآن القدرة على حفظ ملصقاتك المفضلة في الرسائل المباشرة لسهولة الوصول إليها لاحقًا، وذلك بالضغط مع الاستمرار على أي ملصق تريد حفظه. سيظهر بعد ذلك في أعلى قسم الملصقات. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الآن الرد على أي رسالة باستخدام الملصقات والصور المتحركة ومقاطع الفيديو والصور والرسائل الصوتية.

• موضوعات دردشة جديدة: هناك أيضًا موضوعات جديدة للاختيار من بينها لدردشاتك - مثل الحب، وأفATAR: ذا لاست آيربندر، بالإضافة إلى العديد غيرها.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة سارة.. انخفاض 100 جنيه في أسعار اللحوم اليوم الأربعاء

رسميا.. ارتفاع سعر الدولار في 4 بنوك مقابل الجنيه بعد قرار المركزي

تشكيل منتخب مصر| 11 مفاجأة جديدة من حسام حسن.. والإطاحة بـ 7 نجوم| أسماء

بكرة الصبح|إجراء جديد من الحكومة ينسف الغلاء ويخفض جميع أسعار السلع بالأسواق.. التفاصيل

تأييد حبس مرتضى منصور 3 أشهر في قضية سب الخطيب

تخطى الـ45 جنيها رسميا.. ارتفاع سعر الدولار في البنوك الآن

52 جنيها تقريبا .. مصادر مصرفية تكشف عن سعر تدبير الدولار للعملاء في البنوك

350 جنيها.. زلزال قوي يضرب أسعار الذهب في مصر الآن

موضوعات متعلقة

في حدود 7000 جنيه.. أسعار هواتف Realme الجديدة 

توقيع غرامة 1.8 مليار دولار على شركة Apple

699 جنيها فقط.. أرخص smartwatch من شاومي في مصر

بعد عطل ووقوع شبكة فودافون.. خدعة ذكية لتشغيل التطبيقات بدون نت

تعطلت عدة ساعات.. عودة شبكة فودافون للعمل بشكل طبيعي.. التفاصيل وطريقة التشغيل

هبوط جديد في الأسعار.. أحدث موبايل قوي بكاميرا 64 ميجابكسل تحت 7000 جنيه

وداعا لغلاء سامسونج وOppo.. أرخص 4 موبايلات Nokia بكاميرا في مصر

عطل يضرب شبكة فودافون في مصر.. اعرف طريقة الإصلاح حصريا من هنا

ترشيحاتنا

كأس مصر| الأهلي يخوض مرانه الأول بالسعودية

الأردن وأمريكا يؤكدان ضرورة التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في غزة

مد ساعات العمل بالقطار الكهربائي الخفيف من أول شهر رمضان 2024

بايرن ميونيخ يرفض التفريط في نجم الفريق لصالح ريال مدريد

قتـ يلان و6 مصابين جراء قصف الحوثيين سفينة «true confidence» في خليج عدن

كواليس اتهام غادة عادل بالاعتداء على جارتها وقرار حول فيلتها بأكتوبر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توب شيفون.. حلا شيحة تثير الجدل بأحدث إطلالة

استعدادات مي فاروق لحفلها فى موسم الرياض |صور

ريم مصطفى تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة للجدل

تحرك مفاجئ.. هل ترتفع أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة؟

فيديو

مطلعش فرح.. حقيقة زواج جورجينا وكريستيانو بعد إنجاب 5 أطفال

الدولار يكسر حاجز 45 رسميًا .. مفاجأة في البنوك وطرح شهادات جديدة

رفع سعر الفائدة وطرح شهادة جديدة | ماذا يحدث في البنوك المصرية؟

بعضها بعمق 200 متر.. ظهور تشققات غامضة بجنوب طرابس تثير هلع الليبيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الصورة المفتعلة !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : شريكة النجاح في يومها العالمي

د. إبراهيم تركي

إبراهيم تركي يكتب: أزمة القيم في واقعنا المعاصر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

اﻟﻤﺰﻳﺪ