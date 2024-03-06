تحصل رسائل إنستجرام المباشرة على مجموعة من الميزات الجديدة في بداية العام الجديد 2024 وقبل انتهاء الربع الأول منه.

• تحرير الرسائل: يمكنك الآن تعديل رسائل الدردشة المباشرة على إنستجرام بعد إرسالها حتى 15 دقيقة. اضغط مع الاستمرار على الرسالة التي تريد تعديلها ثم اختر "تعديل" من القائمة المنسدلة.

• إشعارات القراءة: أصبح بإمكانك تفعيل أو إلغاء تفعيل إشعارات القراءة إما لجميع الدردشات أو لدردشات معينة. يمكنك القيام بذلك في إعدادات الحساب. يمكن تغيير هذا الإعداد في أي وقت ، ولكن لاحظ أن إشعارات القراءة غير متوفرة للدردشات المشفرة من طرف إلى طرف.

لو لغبطت في الكلام..أخيرا هتقدر تعدل رسايلك على إنستجرام

• تثبيت الدردشات المفضلة: يمكنك الآن تثبيت ما يصل إلى ثلاث من دردشاتك المفضلة في أعلى صندوق الرسائل الخاص بك. وبهذه الطريقة لا تحتاج إلى الاستمرار في التمرير للعثور على أفضل أصدقائك أو أفراد عائلتك (أو مجموعاتك المفضلة). لتثبيت دردشة، اسحب لليسار أو اضغط مع الاستمرار عليها، ثم اضغط على "تثبيت". بطبيعة الحال، يمكن إلغاء تثبيت أي سلسلة محادثات في أي وقت.

• حفظ الملصقات المفضلة: يمنحك انستجرام الآن القدرة على حفظ ملصقاتك المفضلة في الرسائل المباشرة لسهولة الوصول إليها لاحقًا، وذلك بالضغط مع الاستمرار على أي ملصق تريد حفظه. سيظهر بعد ذلك في أعلى قسم الملصقات. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الآن الرد على أي رسالة باستخدام الملصقات والصور المتحركة ومقاطع الفيديو والصور والرسائل الصوتية.

• موضوعات دردشة جديدة: هناك أيضًا موضوعات جديدة للاختيار من بينها لدردشاتك - مثل الحب، وأفATAR: ذا لاست آيربندر، بالإضافة إلى العديد غيرها.