تستعد شركة ريلمي لإطلاق هاتفي Realme 12 5G و Realme 12+ 5G في الهند يوم الأربعاء (6 مارس). وقبل الإطلاق، قام المسرب Sudhanshu Ambhore بتسريب تفاصيل أسعار كلا الطرازين في الهند.

وفقًا للقطة شاشة التي شاركها المسرب، سيبلغ سعر إصدار Realme 12 5G الذي يقدم 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 128 جيجابايت من التخزين 18,999 روبية هندية أي في حدود 7000 جنيه مصري، وسيتوفر في خيارين من الألوان: البنفسجي والأخضر الغابي. من ناحية أخرى، سيبلغ سعر إصدار Realme 12+ 5G الذي يقدم 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 256 جيجابايت من التخزين 22,999 روبية هندية. كما سيكون له خياران من الألوان: البيج البحري والأخضر.

في حدود 7000 جنيه..أسعار هواتف Realme الجديدة

ظهر هاتف Realme 12 5G مؤخرًا على منصة Geekbench، مما أعطانا لمحة عن مواصفاته. يمتلك معالج MediaTek Dimensity 6100+ إلى جانب 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي. يحتوي الإصدار العادي على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير ويتميز بكاميرا خلفية رئيسية بدقة 108 ميجابكسل.

على الرغم من أننا لا نزال ننتظر المزيد من التفاصيل حول هاتف Realme 12 5G، إلا أن هاتف Realme 12+ 5G قد وصل بالفعل إلى الأسواق في إندونيسيا. يتميز هاتف Realme 12+ 5G بشاشة E4 AMOLED بقياس 6.67 بوصة بجودة عرض FHD + ومعدل تحديث 120 هرتز وإضاءة ذروة تبلغ 2000 شمعة.

يعمل بمعالج MediaTek Dimensity 7050، ويأتي مع 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 256 جيجابايت من التخزين الداخلي، ويعمل على واجهة Realme UI 5.0 المستندة على نظام التشغيل Android 14.

فيما يتعلق بالتصوير، يتميز هاتف Realme 12+ 5G بإعداد ثلاثي للكاميرا - مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل مع ميزة التثبيت البصري OIS، وكاميرا عريضة للغاية ultrawide بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعر ماكرو 2 ميجابكسل كما توجد كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل. ويأتي بطارية بسعة 5000 مللي أمبير، ويدعم شحن سريع بقوة 67 وات من تقنية SuperVOOC لإعادة الشحن السريع.