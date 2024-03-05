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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

وداعا لغلاء سامسونج وOppo.. أرخص 4 موبايلات Nokia بكاميرا في مصر

وداعا لغلاء سامسونج
وداعا لغلاء سامسونج و Oppo..أرخص 4 موبايلات Nokia بكاميرا في

تتمتع Nokia بشهرة واسعة في مجال الهواتف المحمولة، حيث تقدم هواتف ذكية بأسعار تنافسية ومواصفات جيدة. ويبحث الكثيرون عن أرخص موبايل Nokia بكاميرا في مصر.

 

وهنا نقدم لكم بعض الخيارات المتاحة:

 

1. Nokia C1 :

• السعر: 1800 جنيه مصري

• مميزات: 

• شاشة بحجم 5.45 بوصة

• معالج Unisoc SC7331E

• ذاكرة وصول عشوائي 1 جيجابايت

• ذاكرة تخزين 16 جيجابايت

• كاميرا خلفية بدقة 5 ميجابكسل

• كاميرا أمامية بدقة 2 ميجابكسل

• بطارية بسعة 2500 مللي أمبير

2. Nokia C20 Plus:

• السعر: 2079 جنيها مصريا

• مميزات: 

• شاشة بحجم 6.5 بوصة

• معالج Unisoc SC9863A

• ذاكرة وصول عشوائي 2 جيجابايت

• ذاكرة تخزين 32 جيجابايت

• كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 8 ميجابكسل + 2 ميجابكسل

• كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل

• بطارية بسعة 4950 مللي أمبير

3. Nokia G21:

• السعر: 5000 جنيه مصري

• مميزات: 

• شاشة بحجم 6.5 بوصة

• معالج Unisoc T606

• ذاكرة وصول عشوائي 4 جيجابايت

• ذاكرة تخزين 64 جيجابايت

• كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل + 2 ميجابكسل + 2 ميجابكسل

• كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل

• بطارية بسعة 5050 مللي أمبير

4. Nokia G11 Plus:

• السعر: 4200 جنيه مصري

• مميزات: 

• شاشة بحجم 90Hz 6.5 بوصة

• معالج Unisoc T606

• ذاكرة وصول عشوائي 4 جيجابايت

• ذاكرة تخزين 64 جيجابايت

• كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل + 2 ميجابكسل + 2 ميجابكسل

• كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل

• بطارية بسعة 5000 مللي أمبير

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