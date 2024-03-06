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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

1500 جنيه.. التعليم تعلن ضوابط صرف الإعانة لطلاب مدارس التربية الفكرية

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني،  ضوابط صرف الإعانة لطلاب مدارس التربية الفكرية ، وذلك في ضوء اهتمام الإدارة العامة للتربية الخاصة وصندوق التأمين الحكومي.


وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في خطاب رسمي أرسلته لمديريات التربية والتعليم ، أنه يتم صرف إعانة لجميع طلاب مدارس التربية الفكرية بواقع 1500 جنيه للطالب ولمرة واحدة فقط طوال فترة الدراسة للطالب .

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال اعتماد تكرار طلبات الصرف لنفس الطالب ، مؤكدةً على ضرورة عمل البحث الاجتماعي للطالب وفقا للكتاب الدوري الصادر من الوزير رقم ٤٠ لسنة 2023 بإعتماد البحث الاجتماعي من اللجنة المشكلة بالمديرية هذا الغرض.


جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أصدرت هذه القرارات ، لحسم الجدل المثار بشأن تكرار طلبات صرف الإعانة للطلاب ذوي الهمم التابعين لمدارس التربية الخاصة والتي تعد مخالفة صريحة للائحة صندوق التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر، وإهدارا للمال العام. 

وكان قد استقبل الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، وفدًا من البنك الدولي ؛ وذلك في إطار الاجتماعات الدورية لمتابعة ملفات التعاون المشترك لتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي.

 

معالجة صعوبات القراءة والكتابة

وأعرب الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن  سعادته بهذا اللقاء الذى يؤكد عمق التعاون المثمر والبناء مع البنك الدولي، مشيرًا إلى أن الاجتماعات الدورية مع البنك الدولي تستهدف مناقشة المحاور والآليات التي تسهم في تطوير العملية التعليمية ودعم إصلاح التعليم بصفة مستمرة، وتصحيح مسار التطوير.

 

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بملف التعليم وتقديم كافة أوجه الدعم لتطوير المنظومة التعليمية، وذلك لخلق جيل جديد قادر على تحقيق جوانب التنمية الشاملة.

واستعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، خلال اللقاء، عددًا من الملفات الهامة التي تنفذها الوزارة، مشيرًا إلى أنه يتم التركيز على محور القرائية ومعالجة صعوبات القراءة والكتابة، وخاصة فى مراحل التعليم الأولى قبل الصف الثالث الابتدائي، حيث أن الوزارة تلتزم بخطة يتم من خلالها تشخيص الصعوبة ومعالجتها، مؤكدا أن الوزارة تبذل جهدا كبيرا فى هذا الإطار.

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