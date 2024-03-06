صندوق النقد يعلن الموافقة على منح مصر قرضا بقيمة 8 مليارات دولار

قالت مسئول صندوق النقد الدولي، “وافقنا على قرض بقيمة ٨ مليارات دولار لمصر”، مضيفة أن مصر اتخذت العديد من الخطوات والإجراءات لتحسين الاقتصاد.



فيما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن نجاح مصر للوصل الي اتفاق مع صندوق النقد الدولي لاستكمال برنامج مع الصندوق لافتا انه تم التوقيع علي الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

التوصل إلى اتفاق

وأضاف مدبولي أن البرنامج مصري والحكومة معنية بوضع مستهدفات البرنامج مؤكدا التوصل إلى اتفاق.

وأشار إلى أن البرنامج يستهدف زيادة الاحتياطي النقدي وخفض الدين المحلي والأجنبي وضمان تدفق استثمارات مباشرة واستمرار معدل النمو وتخفيض التضخم وخلق فرص عمل.