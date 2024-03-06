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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

طه رابح رئيسا للمعهد القومي للبحوث الفلكية

الدكتور طه رابح الأستاذ
الدكتور طه رابح الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية

 


كشف الدكتور طه رابح الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم المغناطيسي بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، عن صدور قرار وزاري بتعيينه بمنصب القائم بأعمال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

وتقدم الدكتور طه رابح بالشكر التقدير إلي القيادة السياسية على تكليفهم بإدارة مهام إدارة المعهد القومي للبحوث والجيوفيزيقية والذي يعد أحد أقدم المعاهد البحثية في مصر والوطن العربي، حيث تأسس عام 1903 على قمة المرصد بحلوان.

وعلى جانب آخر أصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بيان هلال شهر رمضان لعام 1445، مؤكدا أن غرة شهر رمضان المعظم 1445 هـ فلكياً يوم الإثنين 11 مارس 2024 .

وصرح  الدكتور طه رابح القائم بإعمال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بأنه طبقاً للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد برئاسة  الدكتور ياسر عبد الهادي بأن هلال شهر رمضان لعام 1445، وسوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 11:02 صباحاً بتوقيت القاهرة
المحلي يوم الأحد 29 من شعبان 1445 الموافق 10 مارس 2023 وذلك هو (يوم الرؤية).

تابع طه رابح: ويبقى الهلال الجديد لمدة 12 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم يوم الرؤية في مكة المكرمة وفي القاهرة 14دقيقة، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين 13 - 15 دقيقة، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين 4 - 22 دقيقة.

واصل رابح: وبذلك تكون غرة شهر رمضان المعظم 1445 هـ فلكياً يوم الإثنين 11 مارس 2024 .

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