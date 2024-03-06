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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب عالمي.. ليفربول يراقب خليفة كلوب في إيطاليا

كلوب
كلوب

أفاد تقرير صحفي إيطالي، اليوم الأربعاء، بأن مسؤولي ليفربول يراقبون أحد المدربين في الدوري الإيطالي، استعدادا لمرحلة ما بعد يورجن كلوب.

ومن المقرر أن ينفصل كلوب عن الريدز في نهاية الموسم الجاري، حيث قرر المدرب الألماني الرحيل بعد عدة سنوات مع الريدز.

وذكرت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أن ليفربول يراقب سيموني إنزاجي، مدرب إنتر، كبديل محتمل خلفا لكلوب.

وأضافت الصحيفة أن النادي الإنجليزي يراقب المدرب الإيطالي المخضرم، في ظل المستويات الممتازة التي يقدمها مع الإنتر بالسنوات الأخيرة.

ويتصدر إنتر، بقيادة إنزاجي، جدول ترتيب الدوري الإيطالي بالموسم الجاري، بفارق 15 نقطة عن المركز الثاني الذي يحتله يوفنتوس.

وأوضحت أن إنزاجي الذي يرتبط بعقد مع إنتر حتى عام 2025، من المتوقع أن يمدد عقده مع النيراتزوري، حيث يستعد إنتر لتقديم عقد جديد له لمدة عامين.

وأشارت إلى أن المدرب الإيطالي يدرك جيدا أن مشروع إنتر طويل الأمد، وسيسمح له بالفوز بالمزيد من الألقاب في المستقبل القريب، لافتة إلى أنه غير مستعد لمغادرة النيراتزوري لأسباب شخصية ومهنية.

واختتمت أن إنزاجي وعائلته سعداء في ميلانو، كما سيعزز مسؤولي النادي الفريق بصفقات جديدة في الصيف، وهو الأمر الذي سيدفع المدرب للبقاء في الإنتر.

جدير بالذكر أن إنزاجي فاز مع الإنتر ب5 ألقاب حتى الآن وذلك خلال عامين ونصف فقط مع الفريق، كما وصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

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