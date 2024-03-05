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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المصري يفوز بثنائية نظيفة على حساب سموحة بالدوري

المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي

نجح المصري البورسعيدي في تحقيق فوز مثير على ضيفه سموحة بنتيجة 2-0، اليوم الثلاثاء، على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة 15 للدوري المصري.

فوز المصري حمل صبغة تونسية بعدما سجل التونسيان فخر الدين بن يوسف ومعتز زدام ثنائية الفريق البورسعيدي، في الدقيقتين 9 و76 من عمر اللقاء.

وألغى الحكم محمد العتباني هدفا سجله حسام حسن لصالح سموحة بداعي التسلل.

وحقق المصري فوزاً غائباً على حساب سموحة منذ 7 مباريات، وكان آخر فوز للمصري يوم 2 يناير 2020.

المصري بقيادة مديره الفني علي ماهر رفع رصيده إلى 26 نقطة محتلاً المركز الثاني خلف إنبي بفارق الأهداف من 13 مباراة.

وتوقف رصيد سموحة بقيادة مديره الفني أحمد سامي عند 19 نقطة في المركز الثامن.

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