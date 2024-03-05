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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة ونائب رئيس الاتحاد الدولي للسامبو يبحثان استضافة مصر للبطولة الافريقية يونيو المقبل

صدى البلد

التقي الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، دليل الصقلي نائب رئيس الاتحاد الدولي و رئيس الاتحاد الأفريقي، والكابتن محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، وذلك بحث استضافة مصر البطولة الافريقية للسامبو في يونيو المقبل.

رحب الدكتور أشرف صبحي بنائب رئيس الاتحاد دليل الصقلي، في بلده الثاني مصر، مشيدا بالدور الكبير الذي يقوم به الاتحاد الدولي من اجل المساعدة مع الاتحاد المصري للكيك بوكسينج للنهوض برياضة السامبو ودعمها.

أكد أن مصر على استعداد تام لاستضافة البطولة الإفريقية للسامبو بالتنسيق مع الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، حيث تمتلك مصر كافة المقومات الخاصة لاستضافة اقوي واكبر مختلف البطولات المحلية والدولية والقارية لما لها من بنية تحتية مؤهلة وقوية بالاضافة الى الخبرات الكبيرة التي تتمتع بها مصر في تنظيم مثل هذه البطولات.

ومن جانبه تقدم دليل الصقلي نائب رئيس الاتحاد الدولي و رئيس الاتحاد الأفريقي، بالشكر لوزير الشباب والرياضة على دعمه الكبير للاتحاد المصري للكيك بوكسنج من اجل نشر رياضة السامبو ودعمها، موضحا ان الاتحاد الدولي للسامبو وبالتعاون مع الاتحاد المصري للكيك بوكسنج تم الاتفاق على العديد من النقاط والخطوات من اجل النهوض برياضة السومو وهو ما قام بتحقيقها على ارض الواقع.

وشاركت مصر في البطولة الافريقية للسامبو والتي اقيمت العام الماضي في المغرب في نسختها السابعة عشر، حيث احتل المنتخب المصري المركز الثاني في الترتيب العام للبطولة الإفريقية بمشاركة 22 دولة.

وتمكن المنتخب الوطني من 10 ميداليات متنوعة بواقع "5 ميداليات ذهبية و3 فضية و2 برونزية ليحتلوا المركز الثاني في الترتيب العام للبطولة".

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