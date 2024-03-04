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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نهائي كأس مصر| سفير مصر بالسعودية يستقبل رئيس المتحدة وبعثة اتحاد الكرة

صدى البلد

استقبل السفير  أحمد فاروق سفير مصر  بالسعودية ، مساء اليوم الإثنين، محمد يحيى لطفي رئيس الشركة المتحدة للرياضة ، وبعثة اتحاد الكرة المصري برئاسة جمال علام ، وذلك على هامش مباراة كأس مصر التي تجمع الأهلي والزمالك مساء الجمعة بملعب الأول بارك بمدينة الرياض بالسعودية .  

كما تسلم  السفير أحمد فاروق الكأس الخاص بنهائي كأس مصر وتم التقاط الصور التذكارية بالكأس في تواجد الشركة المتحدة واتحاد الكرة المصري والاتحاد السعودي لكرة القدم ، وأعضاء السفارة المصرية .

وعقب انتهاء الحضور من  الصور التذكارية تم إيداع  كأس مصر  في سفارة مصر  بالسعودية تمهيدا لتسليمه للفريق الفائز يوم الجمعة في المباراة التي تجمع الأهلي والزمالك .

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IMG-20240304-WA0026
IMG-20240304-WA0024
IMG-20240304-WA0024

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