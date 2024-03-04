نهائي كأس مصر| سفير مصر بالسعودية يستقبل رئيس المتحدة وبعثة اتحاد الكرة

استقبل السفير أحمد فاروق سفير مصر بالسعودية ، مساء اليوم الإثنين، محمد يحيى لطفي رئيس الشركة المتحدة للرياضة ، وبعثة اتحاد الكرة المصري برئاسة جمال علام ، وذلك على هامش مباراة كأس مصر التي تجمع الأهلي والزمالك مساء الجمعة بملعب الأول بارك بمدينة الرياض بالسعودية .

كما تسلم السفير أحمد فاروق الكأس الخاص بنهائي كأس مصر وتم التقاط الصور التذكارية بالكأس في تواجد الشركة المتحدة واتحاد الكرة المصري والاتحاد السعودي لكرة القدم ، وأعضاء السفارة المصرية .

وعقب انتهاء الحضور من الصور التذكارية تم إيداع كأس مصر في سفارة مصر بالسعودية تمهيدا لتسليمه للفريق الفائز يوم الجمعة في المباراة التي تجمع الأهلي والزمالك .

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